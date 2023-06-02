Возможны определенные изменения: когда Вербное воскресенье в 2024 году в Украине

Вербное воскресенье является одним из самых значимых праздников для христиан, который отмечает православная и католическая церковь перед Пасхой. Она приходится на последнее воскресенье перед Пасхой. Следует узнать, изменится ли дата празднования Вербного воскресенья через новый религиозный календарь.

Вербное воскресенье имеет большое значение для христиан. Она предшествует Страстной неделе, когда христиане вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа перед Его воскресением. А вот изменится ли дата празднования Вербное воскресенье в 2024 году расскажет 24 Канал.

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Дата празднования Вербного воскресенья в 2024 году

С первого сентября этого года украинские церкви переходят на новый религиозный календарь. Соответственно, даты отдельных праздников могут быть изменены.

Воскресение Христово в 2024 году приходится на 31 марта – для католиков, а 5 мая – Пасху будут праздновать православные христиане.

Так что Вербное воскресенье католики будут отмечать 24 марта, а православные верующие – 28 апреля.

История Вербного воскресенья

Основное событие, связанное с Вербным воскресеньем, описано во всех четырех Евангелиях – это вход Иисуса Христа в Иерусалим перед Его смертью и воскресением.

По Евангелию, Иисус прибыл в город Иерусалим на седьмой день перед Пасхой. Многие из пальмовых ветвей встречали Христа как Царя. Они стелили путь Иисусу своей одеждой и ветвями пальмы, выражая свое уважение и радость Его пришествию.



Прихожане поздравляют Иисуса Христа / Фото Вслух

Этот вход Иисуса Христа в Иерусалим стал символом Его как пророка. Люди считали, что Иисус Христос пришел, чтобы спасти их от грехов.

Согласно христианской традиции, Вербное воскресенье является днем, когда верующие приносят в храмы ветви вербы, как знак приветствия Иисуса Христа.