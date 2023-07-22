Ароматные арбузы – мечта каждого огородника. Им нужны хорошие условия для качественного роста. Когда собирать арбузы в этом году и какие признаки свидетельствуют об этом – расскажет 24 Канал.

Это важно Как понять, когда можно срывать перец на грядке

Когда срывать арбузы

Арбузы становятся спелыми обычно в августе. Конечно, сорт играет большую роль в этом вопросе. Но в августе преимущественно уже наслаждаются сладкими плодами. Обратите внимание, что ранние сорта не могут сохраняться долго. Поэтому их нужно быстро есть.

Чтобы собрать весь урожай, потребуется сделать 2-3 подхода. Их следует срезать ножом или садовыми ножницами. Если вырывать плодоножку рукой – плоды могут начать гнить.

Признаки зрелости арбузов

Постучите по арбузу пальцем. У зрелого плода будет приглушенный и тупой звук, в отличие от громкого звука незрелых ягод.

пальцем. У зрелого плода будет приглушенный и тупой звук, в отличие от громкого звука незрелых ягод. Если вы выращиваете арбуз на огороде или в саду, обратите внимание на лозу . Обычно она начинает желтеть и высыхать у стебля арбуза, когда арбузы созрели.

. Обычно она начинает желтеть и высыхать у стебля арбуза, когда арбузы созрели. Неспелый арбуз преимущественно жесткий. При созревании его кожа становится гладкой и блестящей.

Запах арбуза зрелого плода чувствуется как приятный и насыщенный.



Сбор арбузов / Фото Agro-Ukraine

Специалисты советуют срывать плоды когда сухо и солнечно. Поздние сорта могут стоять до 2 месяцев. Их следует хранить в темном холодном месте. Испорченные плоды нужно выбрасывать, чтобы не заразили другие. В последний раз урожай собирают перед заморозками и тогда срывают уже все плоды.