Когда срывать перец на грядке – актуальный вопрос, ведь это зависит от сорта. Некоторые – ранние, другие – лучше собирать позже. Оба вида обладают технической и биологической спелостью. Сейчас расскажем об этом больше.

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Когда можно срывать перец

Техническая спелость начинается через 50-60 суток от того, как вы посадили рассаду. Перцы становятся большими и налитыми, но цвет еще не такой, как должен быть. Преимущественно – зеленый или бледно-желтый. Такие плоды нужно собирать для переработки или консервации.

Что касается биологической спелости, ее следует ждать через месяц после технической. Эти перцы выглядят яркими, с сильным запахом. В них содержится большое количество витаминов. В основном их просто потребляют, потому что они не будут долго стоять.

Советы по сбору перца

Когда на стебле сформировались первые крупные перцы, их можно собирать и есть. Обычно – в начале августа и затягивается до сентября.



Спелые болгарские перцы / Фото landlord.ua

Во время сбора перца обратите внимание: