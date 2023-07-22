Ароматні кавуни – мрія кожного городника. Їм потрібні хороші та великі умови для якісного зростання. Коли збирати кавуни цього року та які ознаки про це свідчать – розкаже 24 Канал.
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Коли зривати кавуни
Кавуни стають спілими зазвичай в серпні. Звичайно, що сорт грає велику роль у цьому питанні. Але в серпні переважно вже насолоджуються солодкими плодами. Зверніть увагу, що ранні сорти не можуть довго зберігатися. Тому їх треба швидко їсти.
Щоб зібрати весь урожай, знадобиться зробити 2-3 підходи. Їх варто зрізати ножем або садовими ножицями. Якщо виривати плодоніжку рукою – плоди можуть почати гнити.
Ознаки зрілості кавунів
- Постукайте по кавуну пальцем. Зрілий плід матиме приглушений та тупий звук, на відміну від гучного звуку незрілих ягід.
- Якщо ви вирощуєте кавун на городі або у саду, зверніть увагу на лозу. Зазвичай вона починає жовтіти та висихати поблизу стебла кавуна, коли кавуни достигли.
- Неспілий кавун переважно жорсткий. Під час дозрівання його шкіра стає гладкою й блискучою.
- Запах кавуна зрілого плоду відчувається як приємний та насичений.
Збір кавунів / Фото Agro-Ukraine
Фахівці радять зривати плоди, коли сухо та сонячно. Пізні сорти можуть стояти до 2 місяців. Їх варто зберігати в темному холодному місці. Зіпсовані плоди треба викидати, щоб не заразили інші. Востаннє урожай збирають перед заморозками й тоді зривають вже всі плоди.