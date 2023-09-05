Огородники, будьте готовы: когда можно собирать арбузы с участка

Опытные огородники знают, что вырастить арбуз – задача не из легких. Потому что необходимо обеспечить им особенные условия для удачного развития.

Для того чтобы собирать урожай арбузов, им нужно обеспечить высокие температуры и хорошо прогретые почвы. А еще важно, чтобы в нужный момент забрать их из поля или из теплицы. 24 Канал расскажет, когда это сделать.

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Когда пора собирать арбузы: сроки

Обычно первые арбузы можно собирать уже в августе. Впрочем, есть один нюанс: ранние сорта долго сохраняться не будут, поэтому их нужно быстро потреблять. Что касается средних и поздних сортов, то они созревают преимущественно в сентябре.

Показательным моментом созревания является то, что становятся сухими плодоножка, усики и листья у плода. Это касается вообще разных растений семейства тыквенных.

Существует еще один простой лайфхак, как понять, что пора собирать ягоды – они становятся достаточно больших размеров, что видно невооруженным глазом.



Сбор арбузов / Фото Игоря Табурца

Кстати, одна сторона плода может быть более светлого цвета. Это признак, что серединка ягоды уже созрела .

. Для того чтобы понять, созрел арбуз или нет, нужно по нему постучаться . Звук должен быть звенящий, а если глухой – стоит подождать несколько дней.

. Звук должен быть звенящий, а если глухой – стоит подождать несколько дней. Некоторые сорта ягоды имеют такой признак, как восковой налет. В других – могут стать заметнее полоски.



Спелый арбуз / Фото Modern.az

Плоды лучше вырывать, когда во дворе сухо и солнечно. Урожай принято хранить в темных холодных местах. В то же время следует постоянно осматривать плоды и выбрасывать гнилые. Некоторые поздние сорта можно хранить даже 2 месяца.