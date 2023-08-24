Как понять, что тыква созрела: 5 простых признаков зрелости

Нужно внимательно следить за признаками зрелости тыквы, чтобы не упустить момент, когда самое время их собирать. Давайте выясним, о чем идет речь.

Когда пора собирать тыквы на огороде, можно подсчитать. Ведь обратите внимание, что на пакетах с семенами написано, сколько дней им нужно для созревания. Этот трюк работает, если лето было теплым. Есть еще некоторые моменты, на которые следует обратить внимание.

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Когда собирать тыквы: признаки зрелости

Показателем того, что тыквы уже можно собирать тугая кожура. Когда ее затрагиваешь, не должны появляться вмятины. Исключение – мускатный сорт, потому что у него более мягкая кожура.

Обратите особое внимание на цвет кожуры. Если тыква созрела, то преимущественно становится насыщенно-желтого, коричневого или оранжевого цвета. Также рисунок на кожуре должен быть хорошо выражен. Это не касается только зеленоплодных сортов.



Зрелая тыква / Фото s.sad.ua

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Понять, спелая тыква, или нет, можно судя по плодоножке. Она должна становиться более твердой и светлой по мере развития. В частности, у зрелого овоща плодоножка будет достаточно жесткой. Без дополнительных инструментов, просто вручную, вы тыкву не сорвете.

Еще одним важным моментом является звук. Когда стучишь по коре овоща, он, как и арбуз, должен издавать громкий и звонкий звук. Ни в коем случае – не глухой.

Если вы даже сорвали плод, это еще не значит, что он созрел. Когда разрезаете плод, мякоть должна быть плотной структуры, а не рыхлой. Относительно семян оно должно быть покрыто твердой кожицей.



Разрезанная тыква / Фото Health Day