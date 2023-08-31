Садовники сообщили, когда собирать шиповник: какие особенности созревания ягод

Шиповник обладает многочисленными полезными свойствами: большое количество витамина С, антиоксиданты и бета-каротин. Поэтому ее сажают в своих садах, чтобы потом извлекать пользу.

Простым признаком созревания шиповника являются широко раскрытые чашелистики на ягодах. Итак, проверьте этот момент. На что еще обратить внимание – расскажет 24 Канал.

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Когда можно уже собирать шиповник

Срок сбора шиповника зависит от погодных условий и сорта. Лучше всего это делать примерно с конца августа – начала сентября. Что касается внешнего вида, то ягоды должны быть характерного цвета, а именно красного или оранжевого. Их нужно собирать, когда они не полностью созрели.

Вкус плодов должен ощущаться как сладковатый и кисловатый. Может быть не слишком приятным. Ягоды должны быть жесткими.



Сбор шиповника / Фото Klioma-service

Учтите, что кусты шиповника колют руки и следует одевать вещи с длинными рукавами и плотные перчатки. Специалисты рекомендуют срывать плоды с остатками чашечки и с плодоножками. Сбор проводим в ясный и теплый день, чтобы листья и плоды оставались сухими.

Сушить шиповник можно под открытым небом. Главное – чтобы была теплая и солнечная погода: тогда они могут лежать на солнце от 2 до 4 недель. И в это время за ними следить не нужно.

Также можно подсушить ягоды в духовке. Надо их внимательно осмотреть и избавиться от плохих, больных или поврежденных плодов. В то же время, не перемываем их. Ставим на противень и отправляем в духовку с температурой +40.



Сушка шиповника / Фото Klioma-service