Лук нужно выкапывать, когда он уже полностью созрел. Преимущественно – это 68-80 дней от посадки растения, поэтому следует запомнить, когда вы его сажали. Как еще можно понять, что время собирать лук – расскажет 24 Канал.
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Когда собирать лук летом
О том, что пора выкапывать лук свидетельствуют такие моменты:
Шейка становится сухой и тонкой. На ней появляется желтый оттенок.
Листья лука ложатся, тянутся к земле и тоже желтеют.
Кожица лука тоже набирает сухость и может трескаться.
Как собирать лук
Собирают лук на огороде обычно в середине июля – начале августа когда солнечно и сухо.
За 2 недели до сбора не поливайте растение. Потому что лучки снова пустят новые корни.
Доставать лук с земли следует очень осторожно. Если листья будут повреждены, лук загниет. С грядок растение советуют убирать вилами.
Сбор лука / Фото Kvitka.info
Если на луке, который вы выкопали, есть остатки земли, их нужно аккуратно забрать руками. Не надо их толкать друг к другу или еще как-нибудь. В противном случае лук получит трещины и будет гнить.
Когда вырыли лук, не спешите обрезать перо. Подождите 1-2 дня, пока подсохнет на солнце и периодически переворачивайте. Тогда нужно положить лук в такое место, которое будет хорошо проветриваться. К примеру, балкон или чердак.