Цибулю треба викопувати, коли вона вже цілком дозріла. Переважно – це 68-80 днів від посадки рослини, тож варто запам'ятати, коли ви її садили. Як ще можна зрозуміти, що час збирати цибулю – розповість 24 Канал.
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Коли збирати цибулю влітку
Про те, що вже час викопувати цибулю свідчать такі моменти:
Шийка стає сухою і тонкою. На ній з'являється жовтий відтінок.
Листя цибулі лягає, тягнеться до землі й також жовтіє.
Шкірка цибулі теж набирає сухості та може тріскати.
Як збирати цибулю
Збирають цибулю на городі зазвичай у середині липня – на початку серпня, коли сонячно та сухо.
За 2 тижні до збору не поливайте рослину. Бо тоді цибульки знову пустять нове коріння.
Діставати цибулю із землі слід дуже обережно. Якщо листя буде пошкоджене, цибуля загниє. З грядок рослину радять прибирати вилами.
Збір цибулі / Фото Kvitka.info
Якщо на цибулі, якій ви викопали, є залишки землі, їх потрібно акуратно забрати руками. Не треба їх товкти одне до одного або ще якось. Інакше цибуля отримає тріщини та буде гнити.
Коли викопали цибулю, не поспішайте обрізати перо. Зачекайте 1-2 дні, поки підсохне на сонці та періодично її перевертайте. Тоді треба покласти цибулю у таке місце, яке буде добре провітрюватись. Наприклад, балкон або горище.