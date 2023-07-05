Цибулю треба викопувати, коли вона вже цілком дозріла. Переважно – це 68-80 днів від посадки рослини, тож варто запам'ятати, коли ви її садили. Як ще можна зрозуміти, що час збирати цибулю – розповість 24 Канал.

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Коли збирати цибулю влітку

Про те, що вже час викопувати цибулю свідчать такі моменти:

Шийка стає сухою і тонкою. На ній з'являється жовтий відтінок.

Листя цибулі лягає, тягнеться до землі й також жовтіє.

Шкірка цибулі теж набирає сухості та може тріскати.

Як збирати цибулю

Збирають цибулю на городі зазвичай у середині липня – на початку серпня, коли сонячно та сухо.

За 2 тижні до збору не поливайте рослину. Бо тоді цибульки знову пустять нове коріння.

Діставати цибулю із землі слід дуже обережно. Якщо листя буде пошкоджене, цибуля загниє. З грядок рослину радять прибирати вилами.



Збір цибулі / Фото Kvitka.info