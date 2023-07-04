Есть ряд признаков, по которым вы можете понять, что чеснок уже пора собирать. Это важно сделать вовремя, чтобы он обладал хорошим вкусом. Когда пора собирать зимний чеснок – расскажет 24 Канал.

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Когда собирать чеснок: термины и признаки

Зимний чеснок преимущественно собирают в начале или середине июля. В частности, ранние сорта начинают выкапывать через 85-95 дней после того, как они взошли, а позднеспелые – через 100-110 дней. За 2-3 недели до сбора нужно уменьшить частоту полива, но почву следует поддерживать влажным.

Хорошим показателем того, что уже пора собирать чеснок есть:

когда нижние листья растения становятся сухими, а верхние – желтеют;

кожура чеснока немного подсохла и стала крепче, приобрела фиолетовый цвет;

стрелки чеснока выпрямляются.



Сбор зимнего чеснока / Фото Ukr.media

Для тех овощеводов, которые еще не имеют большого опыта выращивания чеснока, подойдет простой лайфхак. Требуется с середины июля 1 раз в неделю выкапывать несколько головок из разных мест грядки и рассмотреть их.

Признаком того, что чеснок еще не спел – наружная оболочка, в таком случае она сильно удерживает зубчики в головке. Когда чеснок созрел, то кожура стебля уже стала сухой, хотя головку до сих пор удерживает. И в этот момент пора собирать урожай. Чеснок предпочтительно выкапывают вилами или лопатой, когда сухо. Когда часто идут дожди летом – чеснок выкапывают еще быстрее.