Когда и как сажать лук на зиму

Лук можно сажать как весной, так и осенью. Просто при посадке растения на зиму, нужно учесть погодные условия.

Преимущество озимого лука состоит в том, что он хорошо адаптируется к морозам. Без снежного пласта сверху выдерживает до -15. А вот когда именно его следует сажать и как это правильно сделать – расскажет 24 Канал.

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Когда именно сажать озимый лук

В Украине зимний лук сажают с середины октября по начало ноября. Эксперты советуют делать это через 30-35 дней до начала постоянных заморозков. Обратите внимание на температуру: если +5 в течение нескольких дней, следует сажать.

Почему важно вовремя посадить лук? Потому что он должен прорасти в землю до заморозков. В то же время имеет значение, чтобы не появились ростки, потому что они замерзнут и погибнут.

Как и где сажать лук

Лук хорошо приживается на песчаных почвах, с хорошим дренажем. Лучше, когда земля была подкормлена компостом или перегноем.

Участок должен быть защищен от ветров и сквозняков.

Надо вносить перед посадкой в землю пепел. Пропорция – 10 граммов на квадратный метр. А второй раз почву стоит удобрить весной.

Существует 2 способа посадки лука. В первом случае посадочным материалом будут небольшие луковицы, до 1 сантиметра. Большие братья не стоит, потому что будут пускать стрелки.



Посадка лука на зиму / Фото Remontu.com

А второй метод – это собственно, посев семян. Перед этим их замачивают в соленую воду: всплывшие семена – плохие и мы их должны выбросить.

Когда становится холодно, нужно замульчировать лук. Можно взять сухие листья.

Лук лучше сажать после горчицы, свеклы, кукурузы, помидоров и салата. И не рекомендуется это делать после чеснока, огурцов и бобовых.