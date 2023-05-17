Садим кабачки на огороде: что нужно знать и как это правильно делать

Если до сих пор бывают заморозки, то сажать кабачки еще не время. Надо дождаться стабильно теплой погоды. Как сажать кабачки на огороде – читайте дальше.

Кабачки считают очень теплолюбивыми растениями поэтому их можно сажать тогда, когда закончились морозы. Температура должна быть не ниже +12. 24 Канал расскажет, как правильно сажать кабачки.

Смотрите также Учтите это и она разрастется: как правильно сажать капусту в землю

Как сажать кабачки

Грядка, где будем сажать кабачки, должна быть защищена от ветра . Для них нужно солнечное место.

. Для них нужно солнечное место. Для кабачков нужна земля с нейтральной кислотностью . Нельзя сажать кабачок на очень мокрых участках, где грунтовые воды.

. Нельзя сажать кабачок на очень мокрых участках, где грунтовые воды. Не стоит сажать кабачок у дыни, арбуза, патиссона или огурцов. Лучше у моркови, капусты, свеклы и лука.

Грядку под кабачки нужно перекопать и внести удобрения для подкормки почвы. Кабачкам нужна хорошо дренированная, плодородная почва.

для подкормки почвы. Кабачкам нужна хорошо дренированная, плодородная почва. За 20-25 дней до посадки в землю, нужно посеять семена на рассаду. Преимущественно этот процесс приходится на вторую половину апреля или начало мая.



Семена кабачка / Фото ТЕГ