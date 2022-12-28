Когда в Украине празднуют Рождество: отличия между датами 7 января и 25 декабря

В последнее время в Украине идет много дискуссий и споров относительно того, когда стоит отмечать Рождество. На самом деле христиане празднуют Рождество в одну дату, но по разным календарям – григорианскому и юлианскому.

Когда отмечать Рождество – это личный выбор каждого человека, ведь сущность Рождества от даты в календаре не меняется. Православная и греко-католические церкви Украины все еще не перешли на григорианский календарь, однако первые шаги уже сделаны. 24 декабря главы УГКЦ и ПЦУ на совместной встрече обсудили реформу церковного календаря и решили создать совместную рабочую группу для изучения вопроса возможного перехода на новый календарь, отмечает 24 канал.

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Почему в Украине Рождество отмечают дважды

В 45 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел Юлианский календарь, а разработал его александрийский астроном Созиген на основе календаря Древнего Египта. Согласно ему начали праздновать Рождество 25 декабря. Так как Земля вращается вокруг Солнца примерно на 12 минут медленнее, календарь начал смешиваться, а древние римляне этого не учитывали.

Эту ситуацию решил исправить Папа Римский Григорий XIII, реформировав календарь. Потому некоторые годы стали называться невисокосными (у них нет 29 февраля). Так удалось перепрыгнуть те 10 дней и согласно такому календарю в 1582 году вместо 4 октября наступило 15, а новый календарь назвали Григорианским.

Рождество в Украине – когда стоит отмечать / Фото Canva

Когда стоит праздновать Рождество

С принятием христианства в Киевской Руси пришел и юлианский календарь. Впоследствии украинцы в 1918 году во время революции УНР перешли на новый григорианский календарь. Большевики тоже ввели его – то есть Рождество стали отмечать уже 25 декабря. Но украинская церковь, которая придерживалась традиции, не захотела поддерживать коммунистов и оставила празднование по юлианскому календарю – 7 января.

В Библии нет точной даты, когда родился Иисус Христос. Однако традиция праздновать Рождество по разным календарям осталась по сей день.

Аргументы "за" 7 января

Нельзя резко менять дату празднования, потому что это приведет к расколу среди украинцев. Поэтому переход должен быть постепенным и слаженным.

Некоторые историки и этнографы считают, что дата празднования 7 января пришла не из Москвы, а была создана еще во время Киевской Руси. То есть, Россия переняла ее от нас.

Если перенести празднование Рождества на 25 декабря, то придется переносить и другие великие православные праздники, а многим верующим будет трудно принять такое изменение.

Нет принципиальной разницы, когда праздновать Рождество.

Рождество в Украине – когда лучше праздновать / Фото Canva

Аргументы "за" 25 декабря

В повседневной жизни мы пользуемся Григорианским календарем, поэтому нелогично праздновать большие христианские праздники по старому стилю.

Поклонники празднования Рождества 25 декабря считают, что такой переход отдалит нас от российских традиций.

При переходе на декабрьскую дату Рождественский пост истечет еще к Новому году. Тогда большинство верующих не будут нарушать правила Рождественского поста в новогодние праздники, потому что он закончится быстрее.

Когда мы отмечаем Рождество после Нового года, то этот праздник становится тогда "второстепенным" и менее ожидаемым.

Анализируя эти аргументы, каждый должен решить самостоятельно, когда ему отмечать Рождество. В рождественское время важнее всего помнить, что наша истинная вера происходит из нашего сердца, а не с даты в календаре.