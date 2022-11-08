Рождественский пост 2022: когда начинается у католиков и православных, его важное значение

Рождество Христово – один из величайших праздников в церковном календаре. Готовясь к нему, христиане соблюдают пост в течение 40 дней. Важно помнить, что пост – это не просто ограничение в пище или строгая диета. Важность поста заключается в духовном росте человека и размышлении над смыслом прихода Иисуса на землю.

Рождественский пост имеет еще одно название – Филипповский пост. В народе его так называют в честь Дня святого апостола Филиппа, отмечаемого 14 ноября. Отсюда и происходит народное название "Филиппов пост" или "Филипповка". Апостол Филипп был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Он проповедовал Слово Божие и также испытал многие страдания за свою веру, будучи распятым на кресте, отмечает 24 канал .

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Когда начинается Рождественский пост

У католиков и протестантов Рождественский пост (Адвент) проходит согласно григорианскому календарю с 15 ноября по 24 декабря , а Рождество отмечают – 25 декабря . В православной и греко-католических церквях согласно юлианскому календарю пост проходит с 28 ноября по 6 января , а Рождество празднуют – 7 января .

Однако следует отметить, что в ПЦУ и УГКЦ размышляют над тем, чтобы также праздновать Рождество со всем миром 25 декабря. Существует не один год много дискуссий по этому вопросу, однако эта церковная реформа еще не реализована.

Когда происходит Рождественский пост, его значение / Фото Canva

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Кроме того, пока в Украине с 2017 года официальными выходными объявлены две даты празднования Рождества. Правда, во время военного положения в 2022 выходных дней не предусматривается.

Смысл и правила Рождественского поста

Содержание Рождественского поста – это подготовка тела и души к встрече великого христианского праздника Рождества Христова. В это время христиане имеют возможность напомнить, почему Иисус родился.

Держа свое тело и дух в посте, человек учится унимать собственные страсти и желания ради чего-то большего и более важного. Следует проанализировать свое сердце и избавиться от всего, что загрязняет нашу душу, например, эгоизм, лень, зависть, жадность, высокомерие, гнев, гордыня.

Первый шаг – это то, что каждый из дней Рождественского поста должен быть наполнен терпением и добром. В эти дни следует простить и забыть все обиды. Доброта и доброжелательность должны стать одним из шагов к повышению духовного уровня человека. Основа поста – это борьба со своими грехами, поэтому следует постоянно находиться в чтении Библии и молитве.

Правила соблюдения Рождественского поста / Фото Unsplash

Второй шаг – изменение в питании. Это не просто ограничение еды, а в объеме порций и в способах приготовления. Согласно церковным правилам, во время этого поста нельзя употреблять молочные и мясные блюда, а также яйца. В среду и пятницу разрешено потреблять растительную пищу без растительного масла, а во вторник и четверг можно употреблять растительную пищу с растительным маслом. В субботу и воскресенье (кроме последних и больших праздников во время поста) можно есть рыбу. Следует отметить, что во время Рождественского поста существуют определенные облегчения для болеющих, для беременных и кормящих детей.

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Самое главное в период Рождественского поста – помочь своему сердцу стать лучшим, ведь центром христианского праздника есть сам Господь, а все остальное – это только инструменты нашей благодарности и прославления, средства милосердия и любви.