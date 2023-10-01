Когда и как переводят часы осенью в Украине

Каждый год Украина традиционно переходит на зимнее время. Это означает, что стрелки часов придется переводить на час назад.

Обратите внимание, что компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны нет смысла переводить, потому что это происходит автоматически. А вот время в механических часах и старой технике придется менять самостоятельно. Когда переводим часы в 2023 году – подскажет 24 Канал.

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Когда Украина переходит на зимнее время 2023

В Украине переход на зимнее время происходит каждый год в последнее воскресенье октября. В этом году дата будет такой: 29 октября в 4:00. Стрелки часов перекрутят на 1 час назад. То есть, в 4:00 нужно поставить три часа.

Переходят на зимнее время в 80 странах мира. Хотя в Европе и в Украине уже не один год задумываются, чтобы отменить эту традицию.

Идея менять стрелки часов впервые появилась в 1784 году. Предложил нововведение посол США во Франции Бенджамин Франклин для экономии. Переход на зимнее время практикуют в Канаде, странах ЕС, Израиле, Иране, Австралии, Великобритании.

А вот в Украине сезонный перевод часов начался в 1981 году. Это было сделано, чтобы люди меньше пользовались искусственным светом и спали.

Чтобы переход на зимнее время прошел для вас легче, есть несколько советов: