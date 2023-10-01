Зверніть увагу, що комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони немає сенсу переводити, бо це відбувається автоматично. А от час у механічних годинниках та у старій техніці доведеться змінювати самостійно. Коли переводимо годинники у 2023 році – підкаже 24 Канал.

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Коли Україна переходить на зимовий час 2023

В Україні перехід на зимовий час відбувається кожного року в останню неділю жовтня. Цього року дата буде такою: 29 жовтня о 4:00. Стрілки годинника перекрутять на 1 годину назад. Тобто, о 4:00 треба поставити 3:00.

Переходять на зимовий час у 80 країнах світу. Хоча у Європі та й в Україні вже не один рік задумуються, щоб скасувати цю традицію.

Ідея перекручувати стрілки годинників вперше з'явилась у 1784 році. Запропонував нововведення посол США в Франції Бенджамін Франклін для економії. Перехід на зимовий час практикують у Канаді, країнах ЄС, Ізраїлі, Ірані, Австралії, Великій Британії.

А от в Україні сезонне переведення годинників почалось у 1981 році. Це було зроблено, щоб люди менше користувались штучним світлом та більше спали.

Аби перехід на зимовий час пройшов для вас легше, є кілька порад: