Обратите внимание, что компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны нет смысла переводить, потому что это происходит автоматически. А вот время в механических часах и старой технике придется менять самостоятельно. Когда переводим часы в 2023 году – подскажет 24 Канал.

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Когда Украина переходит на зимнее время 2023

В Украине переход на зимнее время происходит каждый год в последнее воскресенье октября. В этом году дата будет такой: 29 октября в 4:00. Стрелки часов перекрутят на 1 час назад. То есть, в 4:00 нужно поставить три часа.

Переходят на зимнее время в 80 странах мира. Хотя в Европе и в Украине уже не один год задумываются, чтобы отменить эту традицию.

Идея менять стрелки часов впервые появилась в 1784 году. Предложил нововведение посол США во Франции Бенджамин Франклин для экономии. Переход на зимнее время практикуют в Канаде, странах ЕС, Израиле, Иране, Австралии, Великобритании.

А вот в Украине сезонный перевод часов начался в 1981 году. Это было сделано, чтобы люди меньше пользовались искусственным светом и спали.

Чтобы переход на зимнее время прошел для вас легче, есть несколько советов: