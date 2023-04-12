Почему стоит печь кулич в Чистый четверг: особые ритуалы и приметы

Кулич – хлеб, который выпекают накануне праздника Воскресения Исуса Христа. Когда-то в церквях выпекали хлеб формы цилиндра. Впоследствии куличи начали делать дома. Лучше печь пасхи именно в Чистый четверг. Почему так, читайте дальше.

В древности во время приготовления пасок действовали особые правила. Никто не имел права войти в дом, потому что тесто могло упасть. Хозяйки во время приготовления молились с добрыми намерениями и рисовали по поясам кресты. Перед замесом муку сеяли дважды и грели у печки. А когда лучше выпекать куличи, подскажет 24 Канал.

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Почему стоит печь куличи в Чистый четверг

Лучшим днем для приготовления куличей является Чистый четверг. Поскольку наши предки считали, что у Страстную пятницу нельзя ничего делать. Поэтому печь пасхи в пятницу считалось грехом и говорили, что кулич не вырастет.



Сам процесс сопровождался разными ритуалами. Наши предки говорили разные фразы, чтобы кулич удался, поскольку тогда пекли изделия большого размера, гораздо больше, чем сейчас.



В частности, на Волыни, когда выставляли кулич в печь, говорили: "Иди, Cатана, из дома, потому что буду кулич сажать". Или крестили и говорили: "Христос Воскрес".



Когда печь куличи / Фото Pinterest



При выпекании кулича запрещалось садиться. Существовало много ритуалов, чтобы кулич не треснул. Ведь это было плохим знаком и могло свидетельствовать о вероятной беде в семье.



В основном хозяйки были в это время сами и никого не пускали. Интересным фактом есть то, что желание получить большой кулич является полной противоположностью иудейской традиции. Ведь главным символом еврейского Песаха есть маца из пресного теста. По преданию, иудеи покидали Египет настолько быстро, что тесто даже не успело вкиснуть.

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