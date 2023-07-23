Как узнать, что нужно изменить подушку: 2 простых способа

Все мы используем подушки определенный период. Часто это затягивается на десятилетия. Но здесь есть некоторые особенности.

На самом деле подушки нельзя использовать вечно, если бы этого не хотелось. Там заводятся много микробов. Есть некоторые лайфхаки, как проверить, пригодна ли ваша подушка к пользованию.

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Как проверить свою подушку

Первый способ – просто нужно согнуть наполовину. Поставьте ее на кровать и сожмите вдвое, поставив сверху руку. Удерживайте до минуты в таком положении и отпустите. Если вы видите, что предмет разогнулся, значит, с ней все хорошо. Ведь она все еще достаточно упругая, чтобы поддерживать вашу голову, когда вы спите. А вот когда подушка не изменила положения и все еще остается изогнутой, это знак, что ее нужно выбросить.

Второй способ – поднимите руку вперед и попробуйте накинуть на нее подушку. Если она размещается параллельно земле и содержит форму, это очень хорошо. А вот когда подушка начинает свисать в разные стороны, все же стоит ее избавиться.



Подушка / Фото Jysk

Специалисты отмечают, срок использования каждой подушки зависит от материала, как правило – это 1-2 года. Подголовки из натуральных материалов прослужат где-то до полугода. А вот предметы из синтетических материалов могут храниться до 5-6 лет.

Если вы продолжаете пользоваться подушками 10-20 лет, для вас плохие новости. Потому что на материалах накапливаются отмершие клетки кожи, волосы и средства по уходу за лицом и телом. Это может провоцировать проблемы с кожей, в частности акне.