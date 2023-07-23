Насправді подушки не можна використовувати вічно, якби цього не хотілось. Бо там заводяться багато мікробів. Є деякі лайфхаки, як перевірити, чи придатна ще ваша подушка до користування.

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Як перевірити свою подушку

Перший спосіб – просто треба зігнути наполовину. Поставте її на ліжко та стисніть удвоє, поставивши зверху руку. Утримуйте в такому положенні до хвилини та відпустіть. Якщо ви бачите, що предмет розігнувся, це означає, що з нею все добре. Адже вона все ще доволі пружна, щоб підтримувати вашу голову, коли ви спите. А от коли подушка не змінила положення й все ще залишається зігнутою, це знак, що її треба викинути.

Другий спосіб – підніміть руку вперед і спробуйте накинути на неї подушку. Якщо вона розміщується паралельно землі та утримує форму, це дуже добре. А от, коли подушка починає звисати у різні боки, все ж варто її позбутися.



Подушка / Фото Jysk

Спеціалісти зазначають, термін використання кожної подушки залежить від матеріалу, зазвичай – це 1-2 роки. Підголовки з натуральних матеріалів прослужать десь до пів року. А от предмети з синтетичних матеріалів можуть зберігатися аж до 5-6 років.

Якщо ви продовжуєте користуватись подушками 10-20 років, для вас погані новини. Тому що на матеріалах накопичуються відмерлі клітини шкіри, волосся та засоби з догляду для обличчя та тіла. Це може провокувати проблеми зі шкірою, зокрема, акне.