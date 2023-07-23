На самом деле подушки нельзя использовать вечно, если бы этого не хотелось. Там заводятся много микробов. Есть некоторые лайфхаки, как проверить, пригодна ли ваша подушка к пользованию.

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Как проверить свою подушку

Первый способ – просто нужно согнуть наполовину. Поставьте ее на кровать и сожмите вдвое, поставив сверху руку. Удерживайте до минуты в таком положении и отпустите. Если вы видите, что предмет разогнулся, значит, с ней все хорошо. Ведь она все еще достаточно упругая, чтобы поддерживать вашу голову, когда вы спите. А вот когда подушка не изменила положения и все еще остается изогнутой, это знак, что ее нужно выбросить.

Второй способ – поднимите руку вперед и попробуйте накинуть на нее подушку. Если она размещается параллельно земле и содержит форму, это очень хорошо. А вот когда подушка начинает свисать в разные стороны, все же стоит ее избавиться.



Подушка / Фото Jysk

Специалисты отмечают, срок использования каждой подушки зависит от материала, как правило – это 1-2 года. Подголовки из натуральных материалов прослужат где-то до полугода. А вот предметы из синтетических материалов могут храниться до 5-6 лет.

Если вы продолжаете пользоваться подушками 10-20 лет, для вас плохие новости. Потому что на материалах накапливаются отмершие клетки кожи, волосы и средства по уходу за лицом и телом. Это может провоцировать проблемы с кожей, в частности акне.