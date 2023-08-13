Пост посвящается Успению Пресвятой Богородицы. В этот период чествуем святую Деву Марию. Им завершается церковный год. Когда же начнется Успенский пост и как его правильно соблюдать – расскажет 24 Канал.

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Когда начинается Успенский пост: краткая история

Успенского поста верующие придерживались еще в V веке. Он также стартовал в августе, впрочем, его воспринимали осенним, потому что церковь имела норму: 1 пост в сезон. Сначала Спасовку наставляли придерживаться тем, кто не может этого сделать по поводу Великого поста перед Пасхой.

Такой пост на официальном уровне был установлен на Константинопольском Соборе в 1166 году под председательством патриарха Луки. Тогда священнослужители пришли к согласию, что христиане должны соблюдать пост, посвященный Пресвятой Богородице.

Спасовка в целом длится 2 недели: начинается 14 августа и заканчивается 27. Каждый год дать одинаковые.

Правила соблюдения Успенского поста

Успенский пост является самым коротким в году. Поэтому придерживаться его не так сложно, как, например, Великого поста до Пасхи.

Впрочем, в храмах советуют ограничить потребление пищи и напитков. Следует перейти на песни блюда в этот период. Запрещается есть мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочную продукцию.

В то же время можно употреблять самые разные овощи и фрукты, которых очень много в летнее время. Разрешается есть хлеб, разные каши, грибы, орехи и мед.

Эти запреты связаны с подготовкой к важному празднику – Успения Пресвятой Богородицы. Помните, что нужно не только ограничить себя в пищевых продуктах, но и следить за своим поведением. Нужно раскаяться в грехах и много молиться, чаще посещать церковь.

Считается, что соблюдение Успенского поста помогает получить покровительство Девы Марии. Благодаря этому очищаются душа и тело, человек чувствует себя в гармонии.