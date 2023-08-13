Піст присвячується Успінню Пресвятої Богородиці. У цей період вшановуємо святу Діву Марію. Ним завершується церковний рік. Коли ж почнеться Успенський піст та як його правильно дотримуватися – розповість 24 Канал.

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Коли починається Успенський піст: коротка історія

Успенського посту віряни дотримувалися ще в V столітті. Він також стартував у серпні, втім його сприймали осіннім, бо церква мала норму: 1 піст на сезон. Спершу Спасівку настановляли дотримуватися тим, хто не може цього зробити щодо Великого посту перед Великоднем.

Такий піст на офіційному рівні встановили на Константинопольському Соборі у 1166 році під головуванням патріарха Луки. Тоді священнослужителі дійшли згоди, що християни таки мають дотримуватися посту, присвяченого Пресвятій Богородиці.

Спасівка загалом триває 2 тижні: починається 14 серпня й закінчується 27. Кожного року дати однакові.

Правила дотримання Успенського посту

Успенський піст є найкоротшим у році. Тому дотримуватися його не так складно, як, наприклад Великого посту до Великодня.

Втім, у храмах радять обмежити споживання їжі та напоїв. Варто перейти на пісні страви в цей період. Забороняється їсти м'ясо та м'ясні вироби, рибу, морепродукти, яйця та молочну продукцію.

Водночас можна вживати найрізноманітніші овочі та фрукти, яких дуже багато в літню пору. Дозволяється їсти хліб, різні каші, гриби, горіхи та мед.

Ці заборони пов'язані з підготовкою до важливого свята – Успіння Пресвятої Богородиці. Пам'ятайте, що потрібно не тільки обмежити себе в харчових продуктах, але й слідкувати за своєю поведінкою. Потрібно розкаятися у гріхах та багато молитися, частіше відвідувати церкву.

Вважається, що дотримання Успенського посту допомагає здобути заступництво від Діви Марії. Завдяки цьому очищається душа й тіло, людина відчуває себе в гармонії.