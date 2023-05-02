Можно ли срезать растущий возле дома орех: нюанс, который надо знать

Обрезка любого дерева – немаловажная часть его развития. Это помогает сформировать крону дерева. Относительно ореха мнения отличаются: одни говорят, что нужно подрезать, другие против. Надо узнать, как лучше делать.

Обрезка орехового дерева может быть достаточно спорным вопросом. И мнения по этому вопросу бывают разными. Одни люди считают, что это обязательно нужно делать. А другие говорят, что не является обязательным этапом ухода. Так когда можно и нельзя обрезать орех – подскажет 24 Канал.

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Правда ли, что орех нельзя срезать

Если в вашем саду растет грецкий орех, то нужно задуматься, когда и как правильно его обрезать. Есть такое распространенное утверждение, что крону грецкого ореха формировать не нужно, поскольку орех растет само по себе. Но это мнение не соответствует действительности. Потому что орех – дерево с не очень крепкими ветвями, и старые или поврежденные ветви ломаются естественным образом. Поэтому лучше самостоятельно их обрезать, чтобы избежать бед. Тем более для хорошего урожая, обязательно понадобятся некоторые виды обрезки.

Как правильно обрезать орех

Те деревья, которым более 10 лет, нуждаются в омолаживающей обрезке. Раз в 2-3 года нужно избавляться от сухих веток, сучков и подрезать нижние скелетные ветви. Благодаря этому улучшается рост дерева, орех будет давать более качественные и большие плоды. Поэтому вы сможете насладиться большими и вкусными орешками. Такую обрезку нужно проводить, если урожай сильно уменьшился, а сами плоды стали мельче.

Производим обрезку и формирование кроны, когда дереву исполнится минимум 2 года. В то же время, делаем все максимально осторожно, чтобы не ранить дерево.

Рекомендуется формировать крону в виде чаши. Выбираем 4-5 самых здоровых ветвей, ведь они будут давать больше плодов.



Обрезка дерева / Фото Конкурент