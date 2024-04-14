Когда лучше всего праздновать свадьбу в 2024 году: хорошие даты и месяцы

Народные поверья утверждают, что лучше не справлять свадьбу в 2024 году, ведь он является високосным. Однако некоторые влюбленные пары решаются на такой серьезный шаг.

Молодожены тщательно готовятся к событию. С особым вниманием подходят к выбору даты и месяца, на когда планировать праздник. Какие дни в этом году являются лучшими для бракосочетания, читайте в материале.

Кстати Важно знать молодоженам: можно ли носить обручальное кольцо до свадьбы

Когда лучше всего жениться в 2024 году

Многие люди выбирают весну или лето для свадьбы. Ведь тогда на улице тепло, кроме того, можно найти множество локаций для фотосессии. Однако важно, чтобы погода не была слишком жаркой, поскольку это не всегда комфортно.

Лучшим месяцем для свадьбы в 2024 году является август. Астрологи рекомендуют молодоженам выбирать именно 8 число. Также с 5 по 18 августа можно спокойно венчаться. Благоприятными месяцами для заключения брака еще есть май, июль, октябрь и ноябрь. Поэтому выбор достаточно большой.

На когда планировать свадьбу 2024 / Фото Unsplash

Какую дату выбрать для свадьбы в 2024 году

Часто молодожены хотят выбрать еще и красивую дату для бракосочетания. Однако если вы собираетесь еще и венчаться, то загляните в церковный календарь. Ведь лучше, чтобы событие не приходилось на большие религиозные праздники.

Январь – 14, 20, 21.

– 14, 20, 21. Февраль – 4, 24.

– 4, 24. Март – 1, 3, 23, 24, 30.

Май – 4, 5, 25.

– 4, 5, 25. Июнь – 1, 14.

– 1, 14. Июль – 14.

– 14. Август – 4, 24.

– 4, 24. Сентябрь – 1, 14.

– 1, 14. Октябрь – 4, 20.

– 4, 20. Ноябрь – 1, 24.

– 1, 24. Декабрь – 1, 14, 20, 21.

На апрель свадьбу не стоит планировать, потому что продолжается Великий пост.

Влюбленным парам следует выбирать дату, которая больше всего приходится по душе. Так в день свадьбы они будут меньше волноваться и хорошо ее отпразднуют.

Когда не стоит справлять свадьбу в 2024 году