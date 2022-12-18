Ханука 2022: дата празднования, история и интересные традиции иудейского "Праздники свечей"

Вечером 18 декабря начнется празднование иудейского праздника Ханука. Продлится оно до заката 26 декабря. Этот период также называют "Праздником огней" или "Праздником свечей". О значении и традициях Хануки читайте дальше в материале.

Каждый год дата праздника меняется, но только в григорианском календаре. Если же ориентироваться по иудейскому календарю, то праздник всегда выпадает на 25 число кислова месяца (третий месяц в еврейском гражданском и девятый месяц в религиозном календаре). Праздник длится всего 8 дней. В переводе слово "ханука" означает преданность и символизирует победу добра над злом и света над тьмой, пишет 24 канал.

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Ханука – история праздника

Праздник уходит корнями тех времен, когда территория современного Израиля была под властью сирийского царя Антиоха. Происходило это в 175-164 годах до нашей эры. Царь Антиох IV ограничил права евреев: запрещал изучать Тору и соблюдать свои традиции и обычаи.

Последней каплей стало поругание над их священным Храмом, который был центром духовной жизни евреев. Царь поставь там своих идолов, навязывая иудеям поклонение разным языческим богам. Впоследствии храм разграбили и запустили туда свинью, принеся ее в жертву. У евреев она считается нечистым животным и они ее не употребляют в пищу.

История и значение еврейского праздника Ханука / Фото Unsplash

После этого евреи начали восстание, несмотря на небольшое количество воинов и слабое вооружение. После своей победы евреи поднялись на Храмовую гору, чтобы освятить и очистить оскверненный храм Иерусалима. Для этого необходимо было использовать ритуальное масло, но оно осталось только на один день. Однако произошло "чудо Хануки" – лампада, зажженная в храме, горела все восемь дней, и этого хватило, чтобы полностью освятить храм. С тех пор каждый иудей знает одну важную еврейскую мудрость: "Немного света достаточно для того, чтобы рассеять великую тьму".

В честь чуда, которое произошло в храме, каждый год в еврейских семьях принято зажигать в самых видных местах храмовые светильники – менору или ханукию. Ханукия отличается от меноры количеством подсвечников (у ханукии их восемь, у меноры – семь).

Ханука – история и традиция празднования / Фото Unsplash

Традиции празднования Хануки

Празднуя Хануку, за восемь дней зажигают свечи, каждый день добавляя по одной и читая ответную молитву. По традиции свечи устанавливают в подсвечник с правой стороны на левый, а зажигают с левой на правый. Такой обряд обязателен даже для бедняков.

Зажженные свечи в начале вечера, незадолго до заката, должны гореть не менее 30 минут после наступления темноты. Свет таких свеч нельзя использовать для работы, чтения или других будничных дел.

В этот период евреи также устраивают пышные застолья, накрывают большие столы и радуются. На праздничном столе обязательно должны быть оладьи картофельные, пончики, молочные продукты и блюда из сыра.