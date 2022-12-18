Щороку дата свята змінюється, але тільки в григоріанському календарі. Якщо ж орієнтуватися за іудейським календарем, то свято завжди випадає на 25 число кіслева місяця (третій місяць у єврейському цивільному та дев'ятий місяць у релігійному календарі). Свято триває всього 8 днів. У перекладі слово "ханука" означає відданість й символізує перемогу добра над злом та світла над темрявою, пише 24 канал.

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Ханука – історія свята

Свято сягає корінням тих часів, коли територія сучасного Ізраїлю була під владою сирійського царя Антіоха. Відбувалося це все у 175-164 роках до нашої ери. Цар Антіох IV, обмежив права євреїв: забороняв вивчати Тору та дотримуватися своїх традицій та звичаїв.

Останньою краплею стала наруга наді їхнім священним Храмом, який був центром духовного життя євреїв. Цар постави там своїх ідолів, нав'язуючи іудеям поклоніння різним язичницьким богам. Згодом цей храм розграбували й запустили туди свиню, принісши її у жертву. У євреїв вона вважається нечистою твариною і вони її не вживають у їжу.

Історія та значення єврейського свята Ханука / Фото Unsplash

Після цього євреї розпочали повстання попри невелику кількість воїнів та слабке озброєння. Після своєї перемоги євреї піднялися на Храмову гору, щоб освятити та очистити осквернений Єрусалимський храм. Для цього необхідно було використати ритуальне масло, але його залишилося тільки на один день. Проте відбулося "диво Хануки" – лампада, запалена в храмі, горіла всі вісім днів, і цього вистачило, щоб повністю освятити храм. З того часу кожен юдей знає одну важливу єврейську мудрість: "Трохи світла достатньо для того, щоб розсіяти велику темряву".

На честь чуда, яке відбулося у храмі, щороку у єврейських родинах заведено запалювати у найвидніших місцях храмові світильники – менору або ханукію. Ханукія відрізняється від менори кількістю свічників (у ханукії їх вісім, у менори – сім).

Ханука – історія та традиція святкування / Фото Unsplash

Традиції відзначення Хануки

Святкуючи Хануку, протягом восьми днів запалюють свічки, кожного дня додаючи по одній й читаючи відповідну молитву. За традицією свічки встановлюють у свічник з правого боку на лівий, а запалюють з лівого на правий. Такий обряд обов'язковий навіть для бідняків.

Запалені свічки на початку вечора, незадовго до заходу сонця, повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви. Світло таких свічок не можна використовувати для роботи, читання чи інших буденних справ.

У цей період євреї також влаштовують пишні застілля, накривають великі столи та радіють. На святковому столі обов'язково мають бути картопляні оладки, пончики, молочні продукти та страви із сиру.