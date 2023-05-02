Светлый и приятный праздник: когда в Украине будут отмечать День матери в 2023 году

День матери – это один из самых нежных праздников в году. Он традиционно приходится на второе воскресенье мая. Когда в Украине будут праздновать День матери в 2023 году – читайте дальше.

Этот праздник посвящается всем женщинам, имеющим детей. Светлое событие отмечают более чем в 50 странах мира. А когда отмечают День матери в Украине в 2023 году – подскажет 24 Канал.

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Когда в Украине будут праздновать День матери 2023

День матери – особый праздник в честь матери. В Украине к нему относятся с особым трепетом. Отмечают этот день традиционно во второе воскресенье мая. В 2023 году это светлое событие приходится на 14 мая.



Мама з дочкою / Фото Starkon.city

Свято набуло чинності указом президента України від 10 травня 1999 року. В окремих країнах День матері відзначають щороку 13 травня.

Як святкують День матері в Україні

День матері є одним із найбільших сімейних свят в Україні, і його відзначають у різний спосіб. Ось кілька традиційних способів відзначення Дня матері в Україні.