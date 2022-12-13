В давние времена День Андрея Первозванного назывался "Калитой" и считался днем холостых мужчин. В Андрееву ночь обычно девушки думали о судьбе и своего будущего жениха. В народе также считаю покровителем рыбаков и моряков и всех тех, чья работа связана с водной стихией, пишет 24 канал.
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Кем был Андрея Первозванный
Известно, что Андрей родился в городе Вифсаида, расположенном на севере современного Израиля. Его отец был рыболовом. Он решил не жениться и посвятить себя Господу.
Именно Андрей стал первым последователем Иисуса, поэтому его называют "Первозваним". Он всюду следовал за Христом, видел его чудеса, был с ним во время страданий и стал свидетелем его воскресения. Бог его одарил апостода способностью исцелять людей от любых болезней.
Из-за деяния Андрея Первозванного и его сильной веры правитель Эгиат, который был язычником, в городе Патры приказал казнить Андрея, распяв на кресте.
Значения и традиции Дня Андрея Первозванного / Фото из открытых источников
Традиции празднования Дня Андрея Первозванного
В праздник Андрея Первозванного верующие посещают посетить храм и молятся о незамужних девушках, ведь считается, что Андрей Первозванный дарит семейное счастье и хорошую судьбу.
По давней традиции в ночь на Андрея девушки собирались, чтобы погадать на суженого. Впоследствии приходили ребята и устраивали совместные застолья. В прежние времена в этот день почитали этот день. "Андреевские вечерницы" или "Калита" .
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День Андрея Первозванного также имеет свои запреты. В праздник не рекомендуется шить, ткать, прясть и заниматься разным рукоделием. Это время Рождественского поста, поэтому нельзя есть молочные, мясные продукты и яйца и не желательно устраивать громкие гуляния с алкоголем.
Поскольку праздник не только народный, но и церковный, то Церковь запрещает гадать , ведь это противоречит христианству и не имеет ничего общего с ним.
Традиции и народные приметы в День Андрея Первозванного / Фото "Телеграф"
Народные приметы в День Андрея Первозванного
- Идет снег и не тает – будет лежать еще 110 дней.
- Если снег не выпал, зима будет теплой.
- Если холодно, но светит солнце, значит, в следующем году будет удачный урожай.
- Если тихая вода, то это до теплой зимы, если шумная – будут трещать морозы, стоит ожидать вьюги и бури.
- Если накануне идет снег, то будет метель целую неделю.