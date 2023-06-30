Пионы щедро зацветут, если использовать эти 6 средств

Пионы могут смело конкурировать по красоте с розами и гортензиями. Конечно, если вы хотите радоваться цветению, нужно совершить некоторые действия.

Подкормка имеет большое значение для пионов. Хотя первые два года молодые растения удобрять нет смысла, потому что они активно развивают корневую систему. А чем подкормить пионы для пышного цветения в последующие годы – расскажет 24 Канал.

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Подкормка для пионов

Бюджетное и эффективное удобрение, дающее результат – нитроаммофоска. Она содержит азот, фосфор и калий. Пропорция: 1 столовая ложка на 10 л воды. Можно добавить немного аммиачной селитры, чтобы увеличить количество азота.



Нитроаммофоска / Фото "Эпицентр"

Когда появляются бутоны, перед самым цветением, можно подкормить цветы раствором коровяка в соотношении 1:10. По желанию, внесите туда еще 20 грамм сульфата калия и 40 грамм суперфосфата на ведро воды.



Коровяк / Фото "Фермер"

Не забывайте о внекорневой подкормке. Сюда лучше взять минеральное удобрение, в частности раствор мочевины: 20 граммов на ведро воды. Такое вещество советуют вносить маленькой воронкой или из распылителя. Внекорневую подкормку проводят вечером или в облачную погоду.



Мочевина / Фото "Господин Фермер"

Будет полезным для пионов взять дрожжевой хлеб, немного сахара и залить 5 литрами теплой воды. Все должно настояться несколько часов и можно начинать.



Хлеб / Фото "Молодой буковинец"

Борная кислота – мощное средство для разных растений, и пионы – не исключение. Достаточно 5 миллиграмм вещества на 1 литр горячей воды. Затем вносим еще 10 литров воды и удобряем перед цветением.



Борная кислота / Фото "Ковалент"

Недорогой метод, который можно организовать у каждого. Это яичная скорлупа: измельчите несколько яиц и залейте теплой водой. Пусть бродит несколько дней. Сигналом, что оно готово будет неприятный запах. Разбавьте настой в 1 ведре воды и полейте землю перед цветением.



Яичная скорлупа / Фото "Центр идей"