На Книжном Арсенале побывали даже президентские супруги. Владимир и Елена Зеленские не только посетили мероприятие, но и купили несколько книг. Для первой леди близка тема безбарьерности, поэтому и ее не обошли вниманием в книгах, которые презентовали в этом году.

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"Справочник по восстановлению городов"

50 экспертов по архитектуре, строительству и урбанистике собрали обширный справочник, цель которого состоит в ускорении работы над восстановлением страны после победы в войне. Также – наполнить этот процесс новыми смыслами, избавиться от архитектурных привычек.

В "Справочнике по восстановлению городов" собраны лучшие мировые решения по проектированию улиц, благоустройству домов, планировке подворий. Каждый объект дополнен 3D-моделью с точными параметрами и примерами использования в реальных городах. Это 400 страниц показательных иллюстраций и информации, которые помогут более эффективно и результативно реализовать восстановление не только городских кварталов, но и отдельных уличных объектов.



"Справочник по восстановлению городов" / Фото прессслужбы

Дэвид Сим, "Мягкий город"

Это исследование о том, как с помощью архитектуры сделать среду более мягкой и приветливой для общины. Это издание содержит все знания Сима об архитектуре. Автор базировал свое исследование на многочисленных проектах в Скандинавии.



"Мягкий город" / Фото прессслужбы

Микаэл Колвилл-Андерсен, "Копенгагенизируем! Путеводитель по глобальному велоурбанизму"

В этой, легкой для чтения книге рассказывается, как внедрение велосипедной инфраструктуры делает город лучше, безопаснее и привлекательнее для жизни. Копенгаген – один из показательных примеров в этом.

По словам автора, "это путеводитель не из того, как стать Копенгагеном, а о том, как научиться на успехах и неудачах (да, неудачах) Копенгагена и других городов мира, стремящихся стать более пригодными для жизни".



"Копенгагенизируем! Путеводитель по глобальному велоурбанизму" / Фото прессслужбы