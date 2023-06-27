На Книжковому Арсеналі побувало навіть президентське подружжя. Володимир та Олена Зеленські не лише відвідали захід, але й купили кілька книг. Для першої леді є близькою тема безбар'єрності, тож і її не оминули увагою у книжках, які презентували цього року.

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"Довідник з відбудови міст"

50 експертів з архітектури, будівництва та урбаністики зібрали великий довідник, мета якого полягає у пришвидшенні роботи над відбудовою країни після перемоги у війні. Також – наповнити цей процес новими сенсами, позбутися архітектурних звичок.

У "Довіднику з відбудови міст" зібрано найкращі світові рішення з проєктування вулиць, впорядкування будинків, планування подвір'їв. Кожен об'єкт доповнено 3D-моделлю з точними параметрами й прикладами використання в реальних містах. Це 400 сторінок показових ілюстрацій та інформації, які допоможуть ефективніше та результативніше реалізувати відновлення не лише міських кварталів, а й окремих вуличних об'єктів.



"Довідник з відбудови міст" / Фото пресслужби

Девід Сім, "М'яке місто"

Це дослідження про те, як з допомогою архітектури зробити середовище м'якшим і привітнішим для громади. Це видання вміщує всі знання Сіма про архітектуру. Автор базував своє дослідження на чисельних проєктах у Скандинавії.



"М'яке місто" / Фото пресслужби

Мікаел Колвілл-Андерсен, "Копенгагенізуймо! Путівник з глобального велоурбанізму"

У цій, легкій для читання, книзі розповідається, як впровадження велосипедної інфраструктури робить місто кращим, безпечнішим і привабливішим для життя. Копенгаген – один з показових прикладів у цьому.

За словами автора, "це посібник не з того, як стати Копенгагеном, а про те, як навчитися на успіхах і невдачах (так, невдачах) Копенгагена та інших міст світу, які прагнуть стати більш придатними для життя".



"Копенгагенізуймо! Путівник з глобального велоурбанізму" / Фото пресслужби