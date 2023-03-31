Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo 24 Канал подготовил подборку книг по психологии, которые следует прочитать каждому.

Обратите внимание Вдохновение и мотивация: три книги, которые откроют новые перспективы

Джудит Герман "Психологическая травма и путь к выздоровлению. Последствия насилия – от издевательств в семье до политического террора"

Самая основательная книга, подготовка которой длилась два десятка лет. Именно столько длилась клиническая работа автора с жертвами сексуального насилия и насилия в семье, а также с ветеранами боевых действий и жертвами политических репрессий. Путем выздоровления после травмы Джудит Герман считает восстановление оборванных травматическим опытом, а именно связей между публичным и частным пространствами, между индивидом и общиной, между мужчинами и женщинами. Книга будет полезна далеко не только для специалистов – это эффективный первый шаг для тех, кто, подвергшись насилию, ищет путь к выздоровлению.



Книга Джудит Герман / Фото Yakaboo

Беверли Энгел "Освободись от эмоционального насилия. Как разорвать замкнутый круг унижения и стыда в отношениях"

"Почему она просто не уходит?" – вопрос, который чаще всего слышен в адрес человека, терпящего психологическое насилие. Дело в том, что искусственно насажденное чувство стыда и вины побуждают жертв насилия молчать, а опасения осуждения – не обращаться за помощью. Известная американская психотерапевтка считает, что первым этапом освобождения от абьюза является само преодоление токсического стыда. В книге есть конкретная программа по вполне посильным действиям, которая поможет через сопереживание себе, восстановить достоинство и самоуважение и найти силы разорвать порочный круг ядовитых отношений.



Книга Беверли Энгел / Фото Yakaboo

Филипп Зимбардо "Эффект Люцифера. Почему хорошие люди совершают зло"

Что ни говори, а этот вопрос очень актуален: как обычные люди доходят до того, чтобы становиться палачами для других людей? Потому что у них есть приказ? Потому что есть возможность? Потому что знают о безнаказанности? Легендарный американский психолог Филипп Зимбардо, проведший красноречивый Стэнфордский тюремный эксперимент, проводит в своей книге-бестселлере параллели с реальными случаями насилия в силовых структурах, с геноцидами, этническими чистками, случаями нарушений прав человека. Он делает вывод о природе человеческой жестокости и влиянии результатов эксперимента по морали на общественные науки, изменения в законодательствах и искусстве.



Книга Филипп Зимбардо / Фото Yakaboo

Малгожата Тарашкевич "Как помочь себе в кризисных ситуациях"

Кризиса за последние годы мы уже прошли немало: от пандемии и экономической рецессии до полномасштабной войны. Способность справляться в условиях форс-мажора стала ключевой. Если вы испытываете нехватку практических навыков, эта книга поможет нарастить психическую стойкость. На ее страницах вы найдете целый спектр опробованных и эффективных моделей поведения, которые помогут не растеряться в кризисные моменты. Автор уже долгое время изучает тему психического здоровья, поэтому этот практический советчик квалифицированно подсказывает, как сохранить хорошую психическую форму во время испытаний.



Книга Малгожата Тарашкевич / Фото Yakaboo

Эдит Ева Эгер "Дар. 12 уроков, которые спасут вашу жизнь"

Эдит Эгер – бывшая пленница Аушвица, которая стала самой известной психотерапевтом для тех, кто принимал участие в военных действиях. Свой опыт заключения она описала в мемуаре "Выбор", читатели которой вдохновили создание новой книги. "Дар" – это практическое руководство о том, как позаботиться о своем ментальном здоровье, жить полной жизнью, а не страдать в тюрьме собственного ума. В нем вы найдете советы по восприятию своих эмоций, выходу из роли жертвы, исцелению от детских травм и тревожности, горению и разрешению конфликтов. В каждой главе доктор Эгер делится историями из собственной жизни и историями своих пациентов. Второе, дополненное издание книги "Дар" (2022) содержит 8 дополнительных страниц Послесловия.



Книга Эдит Ева Эгер / Фото Yakaboo

Автор: Татьяна Гордиенко