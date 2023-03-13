Предлагаем подборку книг от 24 Канала и издательства #книголав, чтобы снова найти вдохновение, научиться новому, узнать полезные советы, мотивировать себя к успеху.

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"Как начинить змею салом. Рецепт создания бизнеса на творчестве" Александра Фидкевич

Ссылка на книгу – здесь

Книга "Как начинить гадюку салом" – это пошаговая инструкция о построении бизнеса на творчестве от предпринимателя и директора проекта "Евгений Клопотенко" Александры Фидкевич.

Более шести лет Александра и Евгений реализуют уникальную для Украины модель бизнеса, в основе которой – творчество и кулинария. Поэтому, учитывая собственный опыт, в книге Александра объясняет, как эффективно превратить креатив в коммерцию и построить сильный личный бренд.

Издание содержит действенные советы о том, как создать бизнес-модель собственного дела и правильно определить его миссию. Как изучить целевые аудитории и работать с ними. Как овладеть стратегическим планированием и грамотно использовать свой бюджет. Как работать со спонсорами и рекламодателями Но как владельцам бизнеса реагировать на негатив и взаимодействовать со сторонниками.

Ко всему, автор говорит не только об успехах, но и о трудностях. Но делится историями из-за заслуг организации кулинарного бизнеса.

Я поняла, что хочу написать книгу-вдохновение для тех, кто стремится сделать то, на что никак не решался: набраться смелости и основать собственный маленький бизнес, начать зарабатывать на творчестве или дерзкой идее, а возможно стать продюсером или директором творческого человека. Если вы не имеете ни малейшего представления, как все это работает, – надеюсь, именно эта книга поможет вам сделать первый шаг в новый опыт!

– говорит Александра Фидкевич.

Для всех читателей Александра оставила на страницах книги приятный сюрприз – подборку песен, вдохновлявших ее во время работы над изданием. Этот плейлист поможет не только глубже погрузиться в чтение, но и почувствовать определенную взаимосвязь с автором.

"Александра Фидкевич создала рецепт-мастрид! Это чрезвычайно практичная книга, которая к тому же написана легко, метафорически и с юмором. Творческим людям или начинающим предпринимателям она даст четкую схему действий, как можно упорядочить и монетизировать их деятельность, операционным менеджерам поможет проанализировать рабочие алгоритмы и предложит множество крутых лайфхаков. А поклонников Евгения Клопотенко книга погрузит в интересное приключение – ведь кто не хочет попасть на кухню шеф-повара – закулисы невероятно успешного проекта", – прокомментировала Светлана Павелецкая, соучредительница #книголов.



"Как начинить гадюку салом. Рецепт создания бизнеса на творчестве" / Фото #книголов

"Вежливые девушки не сидят в просторных кабинетах" Лоис Фрэнкел

Ссылка на книгу – здесь

Автор бестселлеров о коучинговой помощи людям, стремящимся добиться успеха в малом или крупном бизнесе во всем мире. Ее книги переведены более чем на 25 языков.

Лоис Фрэнкел в книге "Вежливые девушки не сидят в просторных кабинетах" рассматривает 133 ошибки, которые женщины допускают в работе, и предлагает способы, как их избегать в дальнейшем. А также объясняет, как вести себя в тех или иных рабочих ситуациях, как строить личный бренд, как общаться, одеваться и реагировать.



"Вежливые девушки не сидят в просторных кабинетах" / Фото #книголов

"Девушка-огонь" Кара Элвилл Лейба

Ссылка на книгу – здесь

Известная бизнес-тренер, автор бестселлеров Кара Элвилл Лейба написала мотивационный и практический нонфикшн.

По мнению автора, каждая девушка может стать успешной и реализоваться в любимом деле.

Это личный путеводитель: он подскажет, как выбрать себя, перестать оправдываться самыми популярными отговорками и решиться на изменения.

Кара Элвилл Лейба – бизнес-тренер, автор 9 книг-бестселлеров, написанных на основе ее блога "Диета с шампанского", ведущая собственного подкаста "Измени свой разум", который загрузили более 9 миллионов раз.



"Девушка-огонь" / Фото #книголов