Пропонуємо добірку книжок від 24 Каналу та видавництва #книголав, щоб знову віднайти натхнення, навчитися нового, дізнатися корисні поради, мотивувати себе до успіху.

Не пропустіть Серед лауреатів Портников і Цілик: оголосили переможців Шевченківської премії 2023 року

"Як начинити гадюку салом. Рецепт створення бізнесу на творчості" Олександра Фідкевич

Посилання на книгу – тут

Книжка "Як начинити гадюку салом" – це покрокова інструкція про побудову бізнесу на творчості від підприємиці та директорки проєкту "Євген Клопотенко" Олександри Фідкевич.

Понад 6 років Олександра та Євген реалізовують унікальну для України модель бізнесу, в основі якої – творчість і кулінарія. Тож з огляду на власний досвід, у книзі Олександра пояснює, як ефективно перетворити креатив у комерцію та побудувати сильний особистий бренд.

Видання містить дієві поради про те, як створити бізнес-модель власної справи та правильно визначити її місію. Як досліджувати цільові аудиторії та працювати з ними. Як опанувати стратегічне планування та грамотно використовувати свій бюджет. Як працювати зі спонсорами та рекламодавцями. Та як власникам бізнесу реагувати на негатив і взаємодіяти з прихильниками.

До всього, авторка говорить не тільки про успіхи, а й про труднощі. Та ділиться історіями з-за залаштунків організації кулінарного бізнесу.

Я зрозуміла, що хочу написати книжку-натхнення для тих, хто прагне зробити те, на що ніяк не наважувався: набратися сміливості й заснувати власний маленький бізнес, почати заробляти на творчості чи зухвалій ідеї, а можливо, стати продюсером або директором творчої людини. Якщо ви не маєте ані найменшої гадки, як усе це працює, – сподіваюся, саме ця книжка допоможе вам зробити перший крок у новий досвід!

– каже Олександра Фідкевич.

Для усіх читачів Олександра залишила на сторінках книжки приємний сюрприз – добірку пісень, які її надихали під час роботи над виданням. Цей плейлист допоможе не лише глибше зануритися в читання, а й відчути певний взаємозв'язок з авторкою.

"Олександра Фідкевич створила рецепт-мастрід! Це надзвичайно практична книжка, яка до того ж написана легко, метафорично та з гумором. Творчим людям або підприємцям-початківцям вона дасть чітку схему дій, як можна впорядкувати та монетизувати їхню діяльність, операційним менеджерам допоможе проаналізувати робочі алгоритми й запропонує безліч крутих лайфхаків. А шанувальників Євгена Клопотенка книжка занурить у цікаву пригоду – адже хто не хоче потрапити на кухню шеф-кухаря – залаштунки неймовірно успішного проєкту", – прокоментувала Світлана Павелецька, співзасновниця видавництва #книголав.



"Як начинити гадюку салом. Рецепт створення бізнесу на творчості" / Фото #книголав

"Чемні дівчата не сидять у просторих кабінетах" Лоїс Френкел

Посилання на книгу – тут

Авторка бестселерів про коучингову допомогу людям, які прагнуть досягти успіху в малому або великому бізнесі в усьому світі. Її книжки перекладені понад 25 мовами.

Лоїс Френкел у книжці "Чемні дівчата не сидять у просторих кабінетах" розглядає 133 помилки, яких жінки припускаються у роботі, та пропонує способи, як їх уникати надалі. А також пояснює, як поводитися в тих чи інших робочих ситуаціях, як будувати особистий бренд, як спілкуватися, одягатися і реагувати.



"Чемні дівчата не сидять у просторих кабінетах" / Фото #книголав

"Дівчина-вогонь" Кара Елвілл Лейба

Посилання на книгу – тут

Відома бізнес-тренерка, авторка бестселерів Кара Елвілл Лейба написала мотиваційний і практичний нонфікшн.

На думку авторки, кожна дівчина та жінка може стати успішною та реалізуватися в улюбленій справі.

Це особистий путівник-посібник: він підкаже, як обрати себе, перестати виправдовуватися найпопулярнішими відмовками й наважитись на зміни.

Кара Елвілл Лейба – бізнес-тренерка, авторка 9 книжок-бестселерів, написаних на основі її блогу "Дієта з шампанського", ведуча власного подкасту "Зміни свій розум", який завантажили понад 9 мільйонів разів.



"Дівчина-вогонь" / Фото #книголав