Вчера, 14 сентября, сеть Книгарни "Є" сообщила об увеличении продаж русскоязычных книг. Мнения на этот счет разошлись, однако сегодня руководство магазинов сообщило, что этого не произойдет.

Фейсбук-пост Книгарня "Є" об увеличении продаж русскоязычных книг приобрел резонанс. Тем не менее, Андрей Доманицкий, директор по развитию Книжных магазинов, заявил "Украинской правде", что это лишь привлечение внимания.

Важно Книгарня Є будет продавать больше русскоязычной литературы: что об этом думают читатели

Андрей Доманицкий рассказал, что соотношение украинских и российских книг остается примерно 90% на 10%. И еще "длительное время" оно меняться не будет.

В своей заметке книжный магазин объяснил ситуацию на книжном рынке и заявил о преимуществе русскоязычного продукта над украинским. Он подытожил: Книгарня "Є" вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы".

Андрей Доманицкий объяснил поступок и сообщение: таким способом они пытались изменить отношение власти к тем реалиям, которые есть в обществе. Он подтвердил, что, все же, выгоднее продавать книги на русском.

Мы хотели привлечь внимание как можно более широкой аудитории людей к той ситуации, в которой сейчас находится украинский книжный рынок. Ситуация непростая и такая, что требует более чем просто эмоциональной оценки,

– рассказал он изданию "УП".

Так он считает за того, что книги на русском можно продавать и в России, Беларуси, Казахстане и других странах. Если власть не услышит требования магазина, то они могут изменить свою стратегию.