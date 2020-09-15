Книгарня Є будет продавать больше русскоязычной литературы: что об этом думают читатели
Сеть украинских магазинов "Є" сообщила, что планирует значительно увеличить долю русскоязычной книги в продаже. На такой шаг сети приходится пойти из-за нехватки государственной поддержки украиноязычной продукции и высокой себестоимости продукта. Мнения читателей и покупателей книг в этом существенно разошлись.
Еще в конце прошлого года сеть книжных магазинов Книгарня "Є" категорически выступала против продажи российских книг в Украине, если у них нет украинских соответствий. Поэтому в сети между "Є" и Yakaboo вспыхнул скандал, так как последние стали официальным дистрибьютором российского издательства "Альпира Паблишинг", сообщает 24 канал.
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Но уже вчера, 14 сентября, администрация сети книжных магазинов Книгарня "Є" выступила с заявлением, что отказывается от идеи исключительной поддержки украиноязычных изданий и будет расширять ассортимент русских книг. По их словам, "ситуация, которая сложилась по состоянию на 2020 год" на книжном рынке, побуждает их к таким действиям. Среди перечисленных, они выделили:
"1. Если не учитывать сеть магазинов Книгарня "Є", 50 – 70% в обороте крупных книготорговых структур составляет русская книга (как импортируемая, так и изданная в Украине).
2. Главной причиной продвижения ритейлом русской книги являются привлекательные условия (большая маржа)
3. Возможность создавать привлекательные условия определяется в первую очередь преимуществами в себестоимости российского продукта по сравнению с украинским (меньшая стоимость авторских прав и перевода на один экземпляр)
4. Российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку собственного государства в продвижении своего продукта в Украине ".
Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги постепенно будет сжиматься, украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше российской – вопреки собственному желанию. Нравится нам это положение вещей? Нет. В силах ли мы, как книготорговая сеть, изменить его? Нет. Можем ли мы игнорировать эту реальность? Нет. Исправить такое положение может только эффективная государственная политика, а Книгарня "Є" вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы,
– говорится в заявлении сети на фейсбук-странице.
Книгарня "Є" будет продавать больше русских книг / Скриншот из фейсбука
Как решение Книгарни "Є" реагируют украинцы?
Немало покупателей сети негативно восприняли заявление о введении большей части русских книг в магазине. Некоторые посчитали это "зрадой" и даже отказались в дальнейшем покупать у них книги.
Другие же призывают покупать еще больше книг украинских издательств, чтобы вытеснить российскую продукцию на прилавках. Некоторые пользователи твиттера поддержали позицию книжных магазинов.