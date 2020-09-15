Сеть украинских магазинов "Є" сообщила, что планирует значительно увеличить долю русскоязычной книги в продаже. На такой шаг сети приходится пойти из-за нехватки государственной поддержки украиноязычной продукции и высокой себестоимости продукта. Мнения читателей и покупателей книг в этом существенно разошлись.

Еще в конце прошлого года сеть книжных магазинов Книгарня "Є" категорически выступала против продажи российских книг в Украине, если у них нет украинских соответствий. Поэтому в сети между "Є" и Yakaboo вспыхнул скандал, так как последние стали официальным дистрибьютором российского издательства "Альпира Паблишинг", сообщает 24 канал.

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Но уже вчера, 14 сентября, администрация сети книжных магазинов Книгарня "Є" выступила с заявлением, что отказывается от идеи исключительной поддержки украиноязычных изданий и будет расширять ассортимент русских книг. По их словам, "ситуация, которая сложилась по состоянию на 2020 год" на книжном рынке, побуждает их к таким действиям. Среди перечисленных, они выделили:

"1. Если не учитывать сеть магазинов Книгарня "Є", 50 – 70% в обороте крупных книготорговых структур составляет русская книга (как импортируемая, так и изданная в Украине).

2. Главной причиной продвижения ритейлом русской книги являются привлекательные условия (большая маржа)

3. Возможность создавать привлекательные условия определяется в первую очередь преимуществами в себестоимости российского продукта по сравнению с украинским (меньшая стоимость авторских прав и перевода на один экземпляр)

4. Российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку собственного государства в продвижении своего продукта в Украине ".

Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги постепенно будет сжиматься, украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше российской – вопреки собственному желанию. Нравится нам это положение вещей? Нет. В силах ли мы, как книготорговая сеть, изменить его? Нет. Можем ли мы игнорировать эту реальность? Нет. Исправить такое положение может только эффективная государственная политика, а Книгарня "Є" вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы,

– говорится в заявлении сети на фейсбук-странице.



Книгарня "Є" будет продавать больше русских книг / Скриншот из фейсбука

Как решение Книгарни "Є" реагируют украинцы?

Немало покупателей сети негативно восприняли заявление о введении большей части русских книг в магазине. Некоторые посчитали это "зрадой" и даже отказались в дальнейшем покупать у них книги.

Книгарня Є (чи тепер ё?) для мене від сьогодні - табу.

6 років війни та політику компанії, яка триває з 2008 року, перекреслити одним дописом в фб.. браво, аплодую стоячи https://t.co/pKhaOKSQts — Tina (@christina_kuch) September 14, 2020

зрештою, я уже давно купляю майже всі свої книжки там. мені дуже подобається ця книгарня, бо вона близько, бо там не така скажена націнка, як в Є, бо там виключно українські книжки.

тепер єшка взагалі йде до біса. усе або в НТШ, або прямо у видавництв. — Без нічого (@real__ro) September 14, 2020

головне розчарування дня - «Книгарня Є»



замість того, щоб бути єдиними у сегменті, вони просто змінюють курс на користь російськомовних книжок, бо їм так вигідніше‍♀️



Потрібно прощатись, остаточно — серпнева (@serpnevaa) September 14, 2020

Книгарня є.

До сьогодні я належала до осіб, що в місяць лишали там 300-500₴,купуючи україномовні книги. Від сьогодні зась.

Є речі важливіші за виторг. Це національна безпека. Де є російська мова там є російський танк. Якщо вам це не зрозуміле, то нам не подорозі — anna.stavytska (@a_stavytska) September 14, 2020

Дивно, що "книгарня Є" кілька років тому не продавала фітнес браслети, а на початку пандемії - термометри і маски.#нЄт — Мирось (@Markiv_markiv) September 14, 2020

Через місяць в «Книгарні Є» можна буде замовити кальян — Влад Капиця (@kapitsavlad) September 14, 2020

Другие же призывают покупать еще больше книг украинских издательств, чтобы вытеснить российскую продукцию на прилавках. Некоторые пользователи твиттера поддержали позицию книжных магазинов.

непопулярна позиція: захищаю книгарню "є" і дратуюсь, що через останню комунікацію знівельовано, ким вони є на книгоринку усі ці роки. — щучка дерниста (@vitrusia) September 15, 2020