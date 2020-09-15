Мережа українських Книгарень "Є" повідомила, що планує значно збільшити частку російськомовної книги в продажу. На такий крок мережа повинна піти через брак державної підтримки україномовної продукції та високу собіварність продукту. Думки читачів та покупців книг щодо цього суттєво розійшлись.

Ще наприкінці минулого року мережа Книгарень "Є" категорично виступала проти продажу російських книг в Україні, якщо у них немає українських відповідників. Через це у мережі між "Є" та Yakaboo спалахнув скандал, адже останні стали офіційним дистриб’ютором російського видавництва "Альпира Паблишинг", повідомляє 24 канал.

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Але вже вчора, 14 вересня, адміністрація мережі Книгарень "Є" виступила із заявою, що відмовляється від ідеї виключної підтримки українськомовних видань й розширюватиме асортимент російських книг. За їхніми словами, "ситуація, що склалась станом на 2020 рік" на книжковому ринку, спонукає їх дотаких дій. Серед перелічених, вони виокремили:

"1. Якщо не враховувати мережу книгарень Є, 50-70% в обороті великих книготорговельних структур складає російська книга (як імпортована так і видана в Україні).

2. Головною причиною просування ритейлом російської книги є привабливі умови (більша маржа)

3. Можливість створювати привабливі умови визначається у першу чергу перевагами у собівартості російського продукту у порівнянні з українським (менша вартість авторських прав та перекладу на один примірник)

4. Російський книжковий бізнес завжди може розраховувати на підтримку власної держави у просуванні свого продукту в Україні".

Нескладно передбачити, що в цих умовах сегмент україномовної книги поступово стискатиметься, українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російською – всупереч власному бажанню. Чи подобається нам цей стан речей? Ні. Чи в силах ми, як книготоргівельна мережа, його змінити? Ні. Чи можемо ми ігнорувати цю реальність? Ні. Виправити таке становище може лише дієва державна політика, а Книгарня "Є" змушена враховувати викладені обставини у плануванні своєї подальшої роботи,

– йдеться в заяві мережі на фейсбук-сторінці.



Книгарня "Є" продаватиме більше російських книг / Скріншот з фейсбуку

Як на рішення Книгарні "Є" реагують українці?

Чимало покупців мережі негативно сприйняли заяву про введення більшої частки російських книг у книгарні. Деякі повважали це "зрадою" та навіть відмовились більше купувати у них книги.

Книгарня Є (чи тепер ё?) для мене від сьогодні - табу.

6 років війни та політику компанії, яка триває з 2008 року, перекреслити одним дописом в фб.. браво, аплодую стоячи https://t.co/pKhaOKSQts — Tina (@christina_kuch) September 14, 2020

зрештою, я уже давно купляю майже всі свої книжки там. мені дуже подобається ця книгарня, бо вона близько, бо там не така скажена націнка, як в Є, бо там виключно українські книжки.

тепер єшка взагалі йде до біса. усе або в НТШ, або прямо у видавництв. — Без нічого (@real__ro) September 14, 2020

головне розчарування дня - «Книгарня Є»



замість того, щоб бути єдиними у сегменті, вони просто змінюють курс на користь російськомовних книжок, бо їм так вигідніше‍♀️



Потрібно прощатись, остаточно — серпнева (@serpnevaa) September 14, 2020

Книгарня є.

До сьогодні я належала до осіб, що в місяць лишали там 300-500₴,купуючи україномовні книги. Від сьогодні зась.

Є речі важливіші за виторг. Це національна безпека. Де є російська мова там є російський танк. Якщо вам це не зрозуміле, то нам не подорозі — anna.stavytska (@a_stavytska) September 14, 2020

Дивно, що "книгарня Є" кілька років тому не продавала фітнес браслети, а на початку пандемії - термометри і маски.#нЄт — Мирось (@Markiv_markiv) September 14, 2020

Через місяць в «Книгарні Є» можна буде замовити кальян — Влад Капиця (@kapitsavlad) September 14, 2020

Інші ж закликають ще більше купувати книги українських видавництв, щоб витіснити російську продукцію на прилавках. Деякі користувачі твіттера підтримали позицію книгарень.

непопулярна позиція: захищаю книгарню "є" і дратуюсь, що через останню комунікацію знівельовано, ким вони є на книгоринку усі ці роки. — щучка дерниста (@vitrusia) September 15, 2020