Книгарня Є продаватиме більше російськомовної літератури: що про це думають читачі
Мережа українських Книгарень "Є" повідомила, що планує значно збільшити частку російськомовної книги в продажу. На такий крок мережа повинна піти через брак державної підтримки україномовної продукції та високу собіварність продукту. Думки читачів та покупців книг щодо цього суттєво розійшлись.
Ще наприкінці минулого року мережа Книгарень "Є" категорично виступала проти продажу російських книг в Україні, якщо у них немає українських відповідників. Через це у мережі між "Є" та Yakaboo спалахнув скандал, адже останні стали офіційним дистриб’ютором російського видавництва "Альпира Паблишинг", повідомляє 24 канал.
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Але вже вчора, 14 вересня, адміністрація мережі Книгарень "Є" виступила із заявою, що відмовляється від ідеї виключної підтримки українськомовних видань й розширюватиме асортимент російських книг. За їхніми словами, "ситуація, що склалась станом на 2020 рік" на книжковому ринку, спонукає їх дотаких дій. Серед перелічених, вони виокремили:
"1. Якщо не враховувати мережу книгарень Є, 50-70% в обороті великих книготорговельних структур складає російська книга (як імпортована так і видана в Україні).
2. Головною причиною просування ритейлом російської книги є привабливі умови (більша маржа)
3. Можливість створювати привабливі умови визначається у першу чергу перевагами у собівартості російського продукту у порівнянні з українським (менша вартість авторських прав та перекладу на один примірник)
4. Російський книжковий бізнес завжди може розраховувати на підтримку власної держави у просуванні свого продукту в Україні".
Нескладно передбачити, що в цих умовах сегмент україномовної книги поступово стискатиметься, українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російською – всупереч власному бажанню. Чи подобається нам цей стан речей? Ні. Чи в силах ми, як книготоргівельна мережа, його змінити? Ні. Чи можемо ми ігнорувати цю реальність? Ні. Виправити таке становище може лише дієва державна політика, а Книгарня "Є" змушена враховувати викладені обставини у плануванні своєї подальшої роботи,
– йдеться в заяві мережі на фейсбук-сторінці.
Книгарня "Є" продаватиме більше російських книг / Скріншот з фейсбуку
Як на рішення Книгарні "Є" реагують українці?
Чимало покупців мережі негативно сприйняли заяву про введення більшої частки російських книг у книгарні. Деякі повважали це "зрадою" та навіть відмовились більше купувати у них книги.
Інші ж закликають ще більше купувати книги українських видавництв, щоб витіснити російську продукцію на прилавках. Деякі користувачі твіттера підтримали позицію книгарень.