Вчора, 14 вересня, мережа Книгарень "Є" повідомила про збільшення продажу російськомовних книг. Думки щодо цього розійшлись, однак, сьогодні керівництво книгарень повідомило, що цього не станеться.

Фейсбук-пост Книгарні "Є" про збільшення продажу російськомовних книжок набув неабиякого резонансу. Тим не менш, Андрій Доманицький, директор з розвитку Книгарень заявив "Українській правді", що це лише привернення уваги.

Важливо Книгарня Є продаватиме більше російськомовної літератури: що про це думають читачі

Андрій Доманицький розповів, що співвідношення українських та російських книг залишається приблизно 90% на 10%. І ще "тривалий час" воно змінюватися не буде.

У своєму дописі книгарня пояснила ситуацію на книжковому ринку та заявила про перевагу російськомовного продукту над українським. Вона підсумувала: "Книгарня "Є" змушена враховувати викладені обставини у плануванні своєї подальшої роботи".

Андрій Доманицький пояснив вчинок та допис: таким способом вони намагались змінити ставлення влади до тих реалій, які є в суспільстві. Він підтвердив те, що, все ж, вигідніше продавати книжки російською.

Ми хотіли привернути увагу якомога більш широкої аудиторії людей до тієї ситуації, у якій зараз перебуває український книжковий ринок. Ситуація непроста і така, що потребує більш ніж просто емоційної оцінки,

– розповів він виданню "УП".

Так він вважає через те, що книжки російською можна продавати і в Росії, Білорусі, Казахстані та інших країнах. Якщо влада не почує вимоги книгарні, то вони можуть змінити свою стратегію.