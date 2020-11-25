26 ноября в США отмечают День благодарения. Накануне Дональд Трамп решил устроить празднование в Белом доме. Он вышел к публике вместе с женой Меланией, которая очаровала присутствующих безупречным внешним видом.

Дональд Трамп и его жена в последний раз, как президентская чета, накануне Дня благодарения провела церемонию помилования индейки. Событие прошло в Розовом саду Белого дома.

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Стильный look Мелании Трамп

Для мероприятия Мелания выбрала стильное клетчатое пальто от бренда Dolce & Gabbana. Из-под него выглядывало черное кожаное платье или же юбка. Такой аутфит жена Трампа соединила с замшевыми туфлями-лодочками черного и бежевого цветов от бренда Manolo Blahnik на высоком каблуке.

Осенний look Мелания дополнила обновленной прической. Она покрасила волосы в более светлый цвет и уложила их в аккуратные локоны. На лице знаменитость сделала любимый макияж с акцентом на глазах, а губы накрасила нежно-розовым блеском.

Как всегда, Трамп искренне улыбалась, чем очаровывала гостей. Она приветливо встретилась с ними и провела чудесный осенний день в великолепной компании на свежем воздухе.



Дональд Трамп с женой / Фото Getty Images



Мелания Трамп в клетчатом пальто / Фото Getty Images