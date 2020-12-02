Мелания Трамп после декорирования Белого дома к Рождеству устроила экскурсию юным художникам. Для приема первая леди США выбрала роскошный наряд в классическом стиле, чем покорила модное сообщество.

На днях Мелания Трамп вместе с волонтерами в последний раз украсила Белый дом к рождественским праздникам. Красивый декор она решила продемонстрировать талантливым детям лично. Фото с экскурсии резиденцией президента в Вашингтоне появились в инстаграм-профиле первой леди страны.

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Гостями Белого дома стали юные художники, которые помогли мастерам создать рождественское оформление на тему "Америка прекрасная". Дети были в восторге от сказки, которую удалось воплотить в резиденции. Они с восторгом рассматривали декор и елочные украшения.

"Какая радость проводить время с таким количеством талантливых молодых художников. Вы должны гордиться тем, что ваши украшения будут прекрасно смотреться в Белом доме", – написала Мелания Трамп.

Образ Мелании Трамп

Для мероприятия она выбрала клетчатое черно-белое пальто длиной до колен, которое фантастически подчеркивало фигуру. Его первая леди США надела на сдержанное платье черного цвета. Look довершили замшевые туфли-лодочки на высокой шпильке, в которых она чувствовала себя комфортно.

Безусловно, Мелания Трамп встречала юных гостей с безупречной укладкой – легкими голливудскими локонами, и изысканным макияжем с акцентом на глаза. Несмотря на то, что дети соблюдали карантинные меры и появились в Белом доме в защитных масках, сама первая леди пренебрегла ограничениями.



Мелания Трамп в клетчатом пальто / Фото из инстаграма



Мелания Трамп в клетчатом пальто / Фото из инстаграма