Традиционно после Дня благодарения первая леди США Мелания Трамп взялась за декорирование Белого дома к рождественским праздникам. Волонтеры со всей страны помогли ей в последний раз украсить президентскую резиденцию. Сказочные фото смотрите на LifeStyle 24.

Меньше месяца осталось до празднования Рождества в США, поэтому американцы активно готовятся к самому ожидаемому торжеству года. Не стала исключением и Мелания Трамп, которая в этом году в последний раз в статусе первой леди страны украсила Белый дом по собственному вкусу. Волшебный рождественский декор она показала на личной странице в инстаграме.

Важно В стильном пальто: Мелания Трамп готовится к празднованию последнего Рождества в Белом доме

Как Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

С оформлением резиденции к рождественским праздникам первой леди помогли волонтеры со всей Америки, которые съехались в Вашингтон. В декоре преобладают красные и золотые цвета, которые сменяют друг друга в роскошных просторных комнатах Белого дома. Каждая из них имеет свою стилистику и тематику.

Мелания Трамп не стала ограничиваться лишь традиционными елочными украшениями, а добавила к декору настоящие цветы, игрушки с надписями названия информационной кампании Be Best, которая направлена на благосостояние молодежи. Стоит заметить, что среди украшений есть и американская символика и уменьшенная копия Белого дома с подсветкой.

В это особое время года я рада поделиться America the Beautiful и отдаю дань величию нашей великой нации. Вместе мы прославляем эту землю, которую все с гордостью называем домом,

– написала первая леди США.

Сказочные фото Рождественского Белого дома



Декор Белого дома к Рождеству 2020/ Фото Instagram / @flotus



Декор Белого дома к Рождеству 2020 / Фото Instagram / @flotus



Декор Белого дома к Рождеству 2020 / Фото Instagram / @flotus