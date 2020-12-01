Итальянская фэшн-блогер Кьяра Ферраньи активно готовится к Рождеству. Вместе с сынишкой она уже успела украсить елку и приготовила вкусные рождественские пряники.

Знаменитости уже начали подготовку к новогодним праздникам. До Рождества осталось совсем мало времени, поэтому звезды уже украшают свои дома, экспериментируют с блюдами для праздничного стола. В частности, Кьяра Ферраньи на личной странице в инстаграме опубликовала несколько атмосферных кадров.

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Кьяра Ферраньи готовится к Рождеству

В гостиной блогер уже нарядила огромную елку, которая создала новогоднее настроение и особую атмосферу в доме. На фоне новогодней красавицы звезда позировала в черном домашнем костюме с изображением Микки Мауса.

Также Кьяра показала, как вместе с маленьким сыном Лео украшает рождественские пряники. Знаменитость испекла праздничные лакомства и решила задекорировать их вместе с малышом. Такое занятие изрядно понравилось и звездной мамочке, и ее сыночку. Они весело вместе провели время и уже успели продегустировать сладости.

Семья с нетерпением ждет Рождества. Этот праздник помогает отвлечься от трудностей, которые принес 2020 год, и поверить, что в новом году все будет намного лучше. Именно зимние праздники заставляют поверить в сказку, которой нам всем сейчас так не хватает.

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