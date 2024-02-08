Эти 2 знака зодиака в Китайский Новый год будут испытывать невероятное счастье

Уже скоро Китайский Новый год. Интересно, что 10 февраля два знака зодиака будут испытывать невероятное счастье.

Так, в Китайский Новый год самые заветные мечты Тельца и Скорпиона могут осуществиться. Кто встретит любовь, а у кого наконец начнется белая полоса, передает 24 Канал.

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Телец

Этот Китайский Новый год принесет Тельцам гармонию и душевное спокойствие. Они получат то, чего давно хотели. Более того, начнется белая полоса. Уже вскоре жизнь этих людей изменится к лучшему. Зеленый Дракон поможет воплотить мечты в реальность. Поэтому желайте и задуманное обязательно осуществится.

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Кстати В Китайский Новый год: кто встретит любовь 10 февраля

Скорпион

10 февраля Скорпионы могут неожиданно встретить настоящую любовь. Эта встреча будет особенной. Интересное знакомство быстро перерастет в отношения. Скорпионы будут на седьмом небе от счастья рядом с любимым человеком.

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