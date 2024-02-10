Сегодня – Китайский Новый год: интересные традиции празднования

В 2024 году Китайский Новый год приходится на 10 февраля, то есть сегодня. Интересно, что праздник не имеет стабильной даты. Каждый год ее определяют по специальному календарю после Дня зимнего солнцестояния.

Китайский Новый год еще переводят как "Лунный Новый год" и "Праздник Весны". Больше об истории и традициях этого дня расскажет 24 Канал.

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Китайский Новый год: история праздника

По легенде, когда-то накануне Нового года к китайцам прилетало чудовище, по имени Нянь. Зверь жил глубоко в море, а когда выходил к людям, то наносил большой вред. В частности, Нянь убивал жителей разных городов и сел, ел домашний скот и продукты. Люди очень боялись чудовища, поэтому искали спасения в горах.

Как-то один дедушка сказал, что избавится от страшного зверя. Мужчина зажег в своем доме огонь, а двери покрасил в красный цвет. Благодаря такой идее, стало известно, что Нянь боится громких звуков, красного цвета и огня.

Китайский Новый год: традиции празднования

Поэтому теперь, по традиции, китайский народ накануне Нового года наклеивает на двери таблички красного цвета, зажигает в домах свечи и празднует этот день как можно громче. Часто люди не ложатся спать до утра.

Обычно праздник длится 15 дней, а китайцы тщательно к нему готовятся. В частности, они убирают в домах и очищают свои мысли от плохих воспоминаний и негатива. Также люди задабривают Цзяован – божество, которое считается покровителем семьи. Для этого нужно купить его статуэтку и поставить ее дома возле различных сладостей.

Празднование Нового года в Китае / Фото СТБ

Также накануне Китайского Нового года важно украсить дом яркими гирляндами и пойти к могилам родных. На сам праздник происходит богослужение. Кроме того, китайцы обязательно накрывают большой стол, за которым собирается вся семья, запускают фейерверки, развлекаются и зажигают палочки из бамбука. Ведь считается, что они приносят счастье и удачу.