Китайский гороскоп на 2022 год: чего ожидать всем знакам от Голубого Тигра

Год Голубого Тигра начинает свой отсчет с 1 февраля 2022 года и продлится до 23 января 2023 года. Не для всех год будет спокойным и благополучным, впрочем, в общем хищник подарит нам немало приключений и перспектив в профессиональной и личной сфере.

Астрологи отмечают, что Тигр принесет всем знакам изменения. Для большинства они окажутся позитивными и смогут круто изменить вашу жизнь. Если вы давно хотели изменить что-то в своей жизни, то имеете прекрасную возможность раз и навсегда распрощаться с гнетущим прошлым.

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В отличие от Белого Быка хозяин 2022 года Голубой Тигр подарит год благополучнее и спокойнее. Многие люди смогут проснуться от спячки и добиться успехов во многих отраслях. Также Тигр подарит любовь и гармонию в личных отношениях.

Восточный гороскоп на 2022 год по году рождения

Восточный гороскоп на 2022 год для Крысы

Астрологи говорят, что рожденные в год Крысы будут иметь много возможностей, но сумеют ли они их использовать, зависит от них самих. В целом год готовит вам площадку для творческого самовыражения и освоения чего-то нового. 2022 год принесет вам много изменений, которые положительно на вас повлияют.

Восточный гороскоп на 2022 год для Быка

Для Быков год будет полон приключений. Начало года будет таким обыденным и простым, но уже ближе к лету ваша жизнь заиграет новыми красками. На своем пути вы встретите много интересных людей, приобретете новый опыт, знания и начнете воплощать в реальность давнюю мечту.

Голубой Тигр во всем вам поможет, если вы не будете упрямыми. Будете прислушиваться к мнению других, но не забывайте окончательные решения принимать по зову сердца.

Восточный гороскоп на 2022 год для Тигра

Свой год Тигры ждали 12 лет. Вы будете весь год находиться под покровом хозяина года, поэтому он убережет вас от всех невзгод. В 2022 году можете смело начинать бизнес, менять профессию, пробовать что-то новое, отправляться в далекие путешествия и регистрироваться на любые безумные предложения. В личных отношениях все будет гладко и стабильно.

Восточный гороскоп на 2022 год для Кролика/Кота

У Кролика/Кота успех будет чередоваться с неудачами. Главная нестабильность будет связана с финансами: деньги, то будут идти вам в руки, то убегать от вас. В 2022 году лучше не совершать никаких дорогостоящих покупок. Чтобы не случилось, не теряйте веру в себя и сохраняйте оптимизм. В год Голубого Тигра вам захочется больше домашнего уюта, поэтому уделяйте достаточно времени своей семье.

Восточный гороскоп на 2022 год для Дракона

Рожденные в год Дракона должны неустанно трудиться, чтобы добиться успеха. Если вы сознательно и ответственно отнесетесь ко всем сферам жизни, то получите выгодные дивиденды. Уже во второй половине года Голубой Тигр наделит вас счастливыми моментами в личной жизни и бизнесе. Вас ждет внутренний рост, много знакомств и возможностей. Сделайте все для того, чтобы в 2022 году было меньше разговоров, а больше действий и результатов.

Восточный гороскоп на 2022 год для Змеи

В начале года Змею ждет немного хлопот, однако вы сможете все быстро решить. Голубой Тигр поможет вам распознать настоящих друзей и недоброжелателей. Не пытайтесь вернуть людей из прошлого, ведь вы уже не сможете вернуть прежние отношения. Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою половинку в конце лета. Осенью вы кардинально измените окружение и предпочтения, и это пойдет вам только на пользу.

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Восточный гороскоп на 2022 год для Лошади

Представителей, родившихся в год Лошади затянет водоворот событий. Вас ждет очень активное и насыщенное время. Четко сформулируйте одну цель, к которой будете идти, чтобы не распыляться на ненужные вещи. В 2022 году вы познакомитесь с людьми, откроющими вам двери в то будущее, о котором вы всегда мечтали. Ваша самооценка возрастет вместе с вашими амбициями, поэтому вы начнете себя любить и уважать, как никогда раньше.

Восточный гороскоп на 2022 год для Козы

2022 год станет для Козы определяющим. Вы получите вознаграждения за все свои старания и трудолюбие. Судьба подарит вам новые карьерные возможности, увеличение финансов и переезд в собственное жилье. Для одиноких представителей знака Голубой Тигр подготовит встречу с человеком, с которым у вас завяжутся долговременные отношения. Если это будет настоящая любовь, то вы имеете все шансы пожениться уже в конце года.

Восточный гороскоп на 2022 год для Обезьяны

Обезьян ждет год полный благоприятных моментов. В определенный период вы будете чувствовать себя одинокими и истощенными, впрочем, как только возьмете себя в руки, ваша жизнь начнет улучшаться. Проявляйте в этом году назойливость и настойчивость, чтобы достичь желаемого. В 2022 году обезьянам нужно научиться говорить "нет" и перестать делать вещи, которые не приносят вам удовольствия.

Восточный гороскоп на 2022 год для Петуха

Петух почувствует 2022 год совсем по-другому, чем предыдущий. У вас начнутся определенные трудности в жизни, но через некоторое время вы лишь поблагодарите за все сложившиеся ситуации. Со второй половинкой могут быть сильные разногласия или же даже развод, зато у вас есть все шансы встретить настоящую любовь. Финансовая составляющая будет стабильной, впрочем, чтобы увеличить доход, вам надо будет хорошенько постараться.

Восточный гороскоп на 2022 год для Собаки

Мудрых Собак хозяин года Голубой Тигр наградит скоростью в принятии решений и любовью к рискам. Вы всегда были преданы своим друзьям и семье и никогда ничего не меняли, если кому-то не подходили ваши идеи. В 2022 году без колебаний переезжайте в другую квартиру, город или даже страну. Можете менять работу, внешность и находить для себя новые вкусы. Вы получите год полный приключений и кардинальных перевоплощений, если позволите себе выйти за привычные рамки.

Восточный гороскоп на 2022 год для Свиньи

Рожденные в год Свиньи поймут в 2022 году, что жизнь слишком быстрая и поэтому надо быстро действовать. Вы сможете наверстать упущенное, если четко все спланируете и будете идти напролом, чтобы достичь своей цели. Ваши финансы заметно увеличатся, и в этом будет ваша заслуга, ведь вы начнете больше стараться и работать на результат. Несмотря на развитие в карьере, не забывайте о личных интересах.