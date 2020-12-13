Поп-рок-группа "Антитела" известна не только своей музыкой, но и четкой проукраинской позицией. Лидер коллектива Тарас Тополя рассказал, что после начала войны на Востоке их неоднократно приглашали в Кремль, однако артисты выступили бы в России разве что с украинским флагом.

Певец и волонтер Тарас Тополя стал гостем программы "Рандеву с Яниной Соколовой", которая выходит на ютуб-канале. Он рассказал о неоднозначном отношении к украинским звездам, которые выступают или записывают коллаборации с российскими артистами, и признался, в каком случае согласился бы выступить в Кремле.

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Тарас Тополя о выступлении в Кремле

Лидер группы "Антитела", который активно помогает украинским бойцам на фронте, признался, что после начала вооруженного конфликта на Востоке коллектива неоднократно предлагали выступить в России. Музыкантов четыре раза приглашали как в Казанский Кремль, так и в Московский Кремль.

Тарас Тополя рассказал, что в России получили четкий ответ и поняли, что это бессмысленно, поэтому последние несколько лет подобные предложения не поступают. Однако "Антитела" все же согласились бы выступить в Кремле, если бы неожиданно для организаторов солист поднял на сцене украинский флаг.

Тонка ли кишка приехать группе "антитела" в Кремль на какой-то концерт, а когда идет красивая шоу-программа, Тополя поднимает украинский флаг. Но у Тараса Тополя кишка, наверное, тонка, потому что мы бы не вернулись оттуда, потому что мы там каратели,

– поделился Тополя.

Лидер "Антител" признался, что на "диверсию" все же не решился, ведь подобная выходка стоила бы группе дорого и грозила бы трибуналом.

Тарас Тополя о "русских гастролерах"

Музыкант не стал категорично высказываться по поводу украинских артистов, которые гастролируют по России или дружат с российскими звездами, ведь убежден, что "этот вопрос лежит в морально-этической плоскости". Однако подобные поступки в условиях информационной войны для Тараса Тополи неприемлемы.

"Шеймить или осуждать кого-то, я не хочу и не буду", – прокомментировал лидер группы "Антитела".