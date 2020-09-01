Голливудская актриса Кира Найтли стала лицом нового аромата люксового бренда Chanel. Аромат называется Coco Mademoiselle L'Eau Privee и является обновленной версией парфюмерного бестселлера Coco Mademoiselle.

Разработчиком новых духов стал Оливье Польж, который назвал аромат "ночным" и самым деликатным из всех от Chanel. В нем присутствуют ноты апельсина, розы, жасмина и белого мускуса. Об этом сообщают в издании NEO2.

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"Я хотел создать легкую и нежную версию Coco Mademoiselle и представил ночной аромат, который окутывает нежной и чувственной вуалью", – рассказал Оливье Польж.

Амбассадор бренда Кира Найтли позировала в соответствующей стилизованной съемке, где обольстительно заманивала зрителя приобрести новые духи. Для съемки она выбрала лаконичное "маленькое" черное платье с многочисленными украшениями из жемчуга на шее, а также черное кружевное платье с рукавами. Волосы у звезды были едва уложены, а макияж – нежный и невероятно естественный. Съемка происходила в роскошном номере отеля.

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