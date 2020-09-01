Голлівудська актриса Кіра Найтлі стала обличчям нового аромату люксового бренду Chanel. Аромат має назву Coco Mademoiselle L'Eau Privee і є оновленою версією парфумерного бестселера Coco Mademoiselle.

Розробником нових парфумів став Олів'є Польж, який назвав аромат "нічним" та найбільш делікатних з усіх від Chanel. У ньому присутні ноти апельсина, троянди, жасмину і білого мускусу. Про це повідомляють у виданні NEO2.

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"Я хотів створити легку і ніжну версію Coco Mademoiselle і представив нічний аромат, який огортає ніжною і чуттєвою вуаллю", – розповів Олів'є Польж.

Амбасадор бренду Кіра Найтлі позувала у відповідній стилізованій зйомці, де звабливо заманювала глядача придбати нові парфуми. Для зйомки вона обрала лаконічне "маленьке" чорне плаття з численними прикрасами із перлів на шиї, а також чорну мереживну сукню з рукавами. Волосся у зірки було ледь вкладене, а макіяж – ніжний та неймовірно природній. Зйомка відбувалась у розкішному номері готелю.

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