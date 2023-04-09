Католическая Пасха 2023: традиции и что нельзя делать в этот день
9 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье, а католики уже отмечают Пасху. Как их традиции отличаются от христиан и что нельзя делать в этот день, смотрите ниже.
Христиане западного обряда, соблюдающие григорианский календарь, празднуют Пасху 9 апреля. Традиции празднования Пасхи у католиков иные, чем у православных христиан, сообщает 24 Канал.
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Какие традиции у католиков на Пасху
Христиане западного обряда идут на богослужение в субботу. В храмах происходит особое событие – воспаление благодатного огня. Начало или конец службы ознаменуется крестным ходом.
В Страстную субботу также зажигают пасхал – особую пасхальную свечу, являющуюся символом праздника. Огонь из этой свечи верующие разносят домой.
Для католиков Пасха – семейный праздник, как и для православных. В этот день на столах много блюд. Главным блюдом является не кулич, а курица, индейка или другой продукт из мяса.
Особое отличие – символ Пасхи. У христиан западного ритуала это кролик. Есть легенда, что кролик приносит в корзину шоколадные яйца и прячет их в доме. Утром дети отыскивают эти яички.
Пасха 2023 / Фото из пинтереста
Что нельзя делать в этот день
- В этот день запрещено сплетничать и отзываться плохо о других людях.
- Запрещен физический труд, особенно работа на огороде и бытовые дела.
- Нельзя шить, вышивать, вязать.
- В этот день нельзя злословить и конфликтовать.
- Запрещается выбрасывать освященные продукты.